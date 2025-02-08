Уфа стала местом для бедных

Уфа на этот раз в число самых популярных мест отдыха весной не попала. Между тем ранее аналитики «Твил» сообщали, что по состоянию на февраль 2025 года провести в городе 4 ночи будет стоить всего ₽2,2 тыс. Средняя стоимость перелёта в Уфу из Москвы, по подсчётам Mkset исходя из данных на сервисе «Туту», составляет ₽5,1 тыс. Таким образом, весенний отдых в столице Башкирии оказывается крайне бюджетным на фоне городов-участников рейтинга.