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Posted 8 февраля, 04:00

Published 8 февраля, 04:00

Modified 8 февраля, 04:24

Updated 8 февраля, 04:24

Уфа потеряла популярность у туристов

Уфа стала местом для бедных

8 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI.

Уфа потеряла популярность у туристов

Аналитики назвали города РФ, в которых больше всего россиян хотят провести весенний отпуск — исследованием портал «Авито» поделился с Mkset в субботу, 8 февраля.

Так, самым популярным местом, чтобы отдохнуть в марте–мае 2025 года стал Санкт-Петербург. Кроме него в десятку наиболее востребованных направлений вошли Сочи, Казань, Калининград, Екатеринбург, Мурманск, Самара, Махачкала, Владикавказ и Минеральные Воды. Стоимость поездки на двоих, если включить в неё авиаперелёт из Москвы, с остановкой в квартире в городах варьируется от ₽61,2 тыс. до ₽35,7 тыс.

Уфа на этот раз в число самых популярных мест отдыха весной не попала. Между тем ранее аналитики «Твил» сообщали, что по состоянию на февраль 2025 года провести в городе 4 ночи будет стоить всего ₽2,2 тыс. Средняя стоимость перелёта в Уфу из Москвы, по подсчётам Mkset исходя из данных на сервисе «Туту», составляет ₽5,1 тыс. Таким образом, весенний отдых в столице Башкирии оказывается крайне бюджетным на фоне городов-участников рейтинга.

Уфа — плохое место для туризма
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Ранее Mkset публиковал другой туристический рейтинг, в который вошла Уфа. Увы, результат её оказался далеко не самым лучшим.

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