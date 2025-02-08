Уфа стала местом для бедных

Posted 8 февраля, 04:00
Published 8 февраля, 04:00
Modified 8 февраля, 04:24
Updated 8 февраля, 04:24
Так, самым популярным местом, чтобы отдохнуть в марте–мае 2025 года стал Санкт-Петербург. Кроме него в десятку наиболее востребованных направлений вошли Сочи, Казань, Калининград, Екатеринбург, Мурманск, Самара, Махачкала, Владикавказ и Минеральные Воды. Стоимость поездки на двоих, если включить в неё авиаперелёт из Москвы, с остановкой в квартире в городах варьируется от ₽61,2 тыс. до ₽35,7 тыс.
Уфа на этот раз в число самых популярных мест отдыха весной не попала. Между тем ранее аналитики «Твил» сообщали, что по состоянию на февраль 2025 года провести в городе 4 ночи будет стоить всего ₽2,2 тыс. Средняя стоимость перелёта в Уфу из Москвы, по подсчётам Mkset исходя из данных на сервисе «Туту», составляет ₽5,1 тыс. Таким образом, весенний отдых в столице Башкирии оказывается крайне бюджетным на фоне городов-участников рейтинга.
Ранее Mkset публиковал другой туристический рейтинг, в который вошла Уфа. Увы, результат её оказался далеко не самым лучшим.