Уфа не может избавиться от коррупционного кафе

Posted 8 февраля, 08:51
Published 8 февраля, 08:51
Modified 8 февраля, 11:42
Updated 8 февраля, 11:42
Напомним, Шайбаков, получивший в СМИ прозвище «золотой гаишник», в 2021 году был обвинён во взяточничестве. Бывший сотрудник ГИБДД возглавлял отдел, ответственный за выдачу водительских прав. Как несложно догадаться из этого обстоятельства, работника ведомства заподозрили в торговле этими документами.
После задержания у Шайбакова и его семьи изъяли собственность на десятки миллионов рублей.
Впрочем, от некоторого имущества избавиться по-прежнему не выходит, как, например, в случае с кафе на Шмидта, 158/1 в Затоне. Объект принадлежал тёще Шайбакова, суд обозначил объект как нажитый нечестным путём.
Очередные торги стали уже четвёртыми. Предыдущие три аукциона не увенчались успехом, желающих стать хозяином заведения не нашлось. Начальная цена на этот раз составляет уже ₽31,3 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе снесли незаконный киоск, в котором располагались бар и офис микрозаймов.