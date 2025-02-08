Уфа не может избавиться от коррупционного кафе

Напомним, Шайбаков, получивший в СМИ прозвище «золотой гаишник», в 2021 году был обвинён во взяточничестве. Бывший сотрудник ГИБДД возглавлял отдел, ответственный за выдачу водительских прав. Как несложно догадаться из этого обстоятельства, работника ведомства заподозрили в торговле этими документами.