Цены Турции, а сервис «совка»: за что туристы ругают отдых в Башкирии

Posted 7 февраля, 21:00
Published 7 февраля, 21:00
Modified 7 февраля, 21:00
Updated 7 февраля, 21:00
Еще в январе 2025 году эксперты отрасли оздоровительного отдыха отчитались о том, как прошел курортный сезон 2024 года в Республике Башкортостан. Регион по числу туристов, пожелавших лечиться кумысом и грязью, вошел в топ-10 по России. Только за осень 2024 года более 58`000 человек приехали в Башкирию, чтобы пролечиться. Как сообщают «Санатории России», средняя продолжительность санаторного отдыха в регионе составила 11 дней, а стоимость — ₽3`500 в сутки или ₽38`500 за путёвку на одного человека.
Вместе с этим эксперты назвали топ-3 санатория Башкирии, которые претендуют на высокий спрос в 2025 году. В списке лучших санаториев оказались:
Корреспонденты Mkset решили выяснить, сколько стоит отдых в санатории в Башкирии в 2025 году и узнать от посетителей локаций оздоровления, за что стоит похвалить местные курорты, а где есть точки роста. Для сравнения стоимости возьмем условия попавшего в скандальную историю ГЛЦ «Уязы-Тау», цены тайного курорта для состоятельных туристов и банальную путевку в Турцию на двоих. Отдохнуть во всех упомянутых выше локациях мы планируем весной 2025 года.
Методика исследования
Путевка на двоих из Уфы в Турцию весной 2025 года нам обойдется от ₽16 091 за 11 ночей в «двойках» и «тройках» Аланьи до ₽56 182 за 10 ночей в «тройке» в Бодруме. Это стоимость только за отель, дорогу мы в расчет не берем, так как ее стоимость и в Башкирии может различаться. Потому как можно отправиться на место лечения и в бизнес-классе собачьей упряжки, и в экономе лоукостера. Тут уж всё зависит от запросов туриста по уровню комфорта и его платежеспособности.
В 2024 году «Абзаково» аналитики сферы бизнеса назвали тайным курортом для богатых. И, правда, потратить на новогоднюю ночь ₽14`000 за персону может позволить себе далеко не каждый. А как сейчас обстоят дела с ценами на отдых в «Абзаково» и что говорят о качестве услуг туристы.
Зайдем на официальный сайт «Абзаково» и узнаем, сколько стоит отдохнуть в Башкирии весной 2025 года. Самый дешевый номер на двоих стоит от ₽27`500 на период с 1 по 11 мая 2025 года. Провести майские каникулы с комфортом в «Абзаково» обойдется уже от ₽83`700. Самый дорогой номер в «Абзаково» — четырехкомнатный четырехместный номер «Сюит» за ₽205`200. Или почти по ₽50`000 за каждого из гостей. Плюс, надо заплатить городской туристический налог — по ₽100 в сутки за номер. Впрочем, с таким размахом отдыха — это сущие копейки.
А как же с качеством? Об этом нам расскажут отзывы гостей «Абзаково».
— Прекрасное место для отдыха, как одного, так и семьёй. Благородно ухоженное место, рядом кафе, столовая, аквапарк, оздоровительный корпус. Для детей детская площадка. В номере было очень уютно, тепло и по домашнему, особенно после насыщенных катаний на лыжах. Очень рекомендую и благодарю сотрудников и администрацию, — оставила отзыв Наталья.
— В номере было ужасно душно, вентиляции просто нет, даже в туалете ее нет. Мебель в номере — просто кошмар. Скрипят и вот-вот развалятся. Диван грязный, химчистку ему не делали ни разу. Попробовали его разложить, он развалился, стена за диваном черная, видно, что уборка туда не добирается. По питанию претензия только к салатам, в которых сплошь и рядом яблоки, любой салат — и везде в них яблоки. Неужели нельзя не класть хоть в один салат эти яблоки, или кухне сказали выполнять план по яблокам? — задаётся вопросом Михаил. —
Любую котлету или мясо заливают подливкой.
Для сравнения: бюджета в ₽205`200 хватит для отдыха пары в Кемере в отеле 5* Crystal De Luxe Resort & Spa — с перелётом и питанием по системе «Все включено».
Официальный сайт санатория «Танып» обещает отдыхающим условия категории 4* и целебные силы природы. Забронировать путёвку можно через форму обратной связи, а вот выбрать онлайн и оплатить номер через ресурс не получится — так или иначе придётся общаться с менеджером голосом. Зато на сайте есть подробный прайс — с ценами на номера и стоимостью всех услуг лечебницы.
Например, до 16 июня 2025 года сутки проживания и лечения обойдутся в ₽9`000, если вы хотите отдыхать без соседей. Двухкомнатный номер для семей с детьми обойдется от ₽24`820 до ₽30`400 в зависимости от числа детей — одного из двух. Можно взять и люкс за ₽14`000 за одного гостя в сутки. Если цены на номера разнятся, то стоимость лечения в санатории «Танып» — константа, ₽2`100/сутки. Есть шанс получить скидку до 35%. Если платить по полному прайсу и не пользоваться льготами, то проживание и лечение в санатории «Танып» обойдется весной 2025 года в ₽99`000 за 11 суток.
Впрочем, гости санатория хвалят здравницу, славящуюся минеральной водой и грязелечебницей. Хотя есть и существенные замечания. Например, сравнение с «совком».
— Шикарнейший санаторий. Работают там профессионалы высокого класса — как врачи, так и остальной персонал. Один недостаток — это дороги к этому санаторию, но это уже вина муниципалитета. Все очень красиво и для людей, номерной фонд новый, шикарный бассейн с сауной, причем ее можно посещать, плавая в бассейне. Какие там переходы теплые комфортные, сколько зелени, водоемчики с рыбками и черепашками, столько красивых уголков. Питание, лечение все организовано на высоком уровне. Спасибо большое санаторию и его руководству, желаю работать на таком же высоком уровне, — пишет слова благодарности Ольга.
— Питание не подойдет для тех, кто придерживается исламским канонам, так как Халяль местные продукты тут отсутствуют и перемешивается говядина со свининой!!! — обратил внимание Райнур.
Для сравнения: бюджета в ₽99`000 хватит для отдыха пары в Аланье в отеле 5* Asia Beach Resort & Spa Hotel с питанием по системе «Все включено».
Скрывшийся в просторах Башкирии горнолыжный курорт «Уязы-Тау» в начале 2025 года прогремел, можно сказать, на всю Россию. Залог бесплатной рекламы — скандал с участием «столичных» гостей. Те сетовали на массовое отравление, администрация опровергала. Спор еще тянется и рискует перетечь в стены суда. Mkset продолжает наблюдение за развитием скандала.
…Курорт «Уязы-Тау» ориентирован на зимний отдых. Он предлагает любителям горнолыжного отдыха два типа размещения — гостиница и отдельные домики. В первом случае стоимость 11 ночей пребывания в «Уязы-Тау» обойдется от ₽20`570, или ₽1`870/сутки, до ₽47`190, если взять номер категории «люкс» за ₽4`290/сутки. Гостевые домики в «Уязы-Тау» рассчитаны и на маленькие — до шести человек, и на большие — до 15 персон — компании. В этом случае отдых в «Уязы-Тау» будет стоить от ₽36`300 до ₽181`500. Это цены за дома целиком на весь срок — 11 суток.
Весной 2025 года курорт «Уязы-Тау» интересен как локация для семейного и дружеского отдыха. Ведь курорт располагает отличными банями и шикарными видами на окраины города Октябрьский. Хотя, у «Уязы-Тау» есть и свои точки роста, на которые обращают внимание гости курорта.
— Максимально странное место. Второй раз бы не поехал. При таких ценниках могли бы мебель и ремонт нормальный сделать, — заметил Артём.
— Мы выбирали спокойный тихий отдых семьей. На фото все симпатично, конечно же, а по факту: уставший дом, дохлые мухи, в доме пол отвратительный, на диванах страшно сидеть. Брезгливость в шоке. Место шумное. Всю ночь громкая музыка, пьяный дебош соседних коттеджей. Оказывается, адекватные местные уже давно не выбирают это место для отдыха семьей. Мы приезжали из Уфы, — делится опытом Елена.
Для сравнения: бюджета в ₽181`500 хватит для отдыха пары в течение 11 ночей в отеле Seher Resort & Spa 5* в Сиде — с перелётом и питанием по системе «Все включено».
Санаторий с лечением предлагает следующие цены на услуги и проживание. Место отдыха, которое так любят пенсионеры, находится под Уфой. Официальный сайт здравницы гласит, что санаторий «Юматово» — качественное питание, разнообразные развлечения и процедуры, а также богатая природа и свежий воздух. Его выбирают для восстановления после женской онкологии, заболеваний костно-мышечной системы, сердца и сосудов, легких, ЖКТ.
Проживание и лечение в «Юматово» весной 2025 года обойдется от ₽3`800 за человека в сутки. Впрочем, для тех, кто хочет оздоровиться с максимальным комфортом, есть номера ценой до ₽7`500. В эту сумму уже включены питание (₽1`500) и лечение (₽1`200). Таким образом, отдых и лечение в течение 11 суток в «Юматово» будет стоить ₽41`800 с человека.
Гости «Юматово» оставили немало свежих отзывов об условиях санатория и соответствии цены качеству. На момент написания статьи на «Яндексе» оставлена 666 комментариев.
— Очень люблю этот санаторий, не первый раз побывала здесь, вежливый персонал, постоянная уборка, но есть и «но» и не одно. В этот раз в питании «люкс» фрукты стали резать, раньше давали всегда целыми на стол порционно, и это был большой плюс. Ещё я в этот раз увидела, что работники кумысной комнаты воровали его. Говорят, что купили. А ведь кумыс зимой на вынос не продают. Очень было неприятно это видеть, ведь я, например, купила бы официально, заплатила бы за него деньги, потому что люблю кумыс и полюбила его именно в санатории «Юматово». И здесь напрашивается вывод: если они его воруют, значит, люди которые приехали на лечение и заплатили за это деньги, скорее всего, получают разбавленное пойло, — делает вывод Регина.
— В комнатах необходим ремонт, особенно, в санузлах, обслуживание в столовое тоже хотелось бы улучшить, да и меню разнообразить стоит. Цены на путевки в санаторий высокие — дороже, чем на аналогичные по классу в Ставропольском крае, — заметил Андрей.
Для сравнения: бюджета ₽83`600 в хватит для отдыха пары в течение 11 суток в отеле Arnor De Luxe Hotel & Spa 5* в Сиде с питанием по системе «Все включено ультра».
Санаторий с лечением и питанием расположен в живописной локации на излучинах реки Юрюзань. Геопарк «Янган-Тау» называет себя уникальным природным центром здоровья, не имеющим аналогов в мире. Секрет в газотермальных источниках. Ими тут и лечат суставы и кости.
Путевка в «Янган-Тау» весной 2025 года обойдется от ₽5`500 в сутки за номер. Гости могут поселиться как в основном корпусе, так и в туристической зоне коттеджей. Самый комфортабельный вариант для отдыха и лечения всей семьей — люкс на шестеро человек, всего ₽17`100 за сутки. В сумму уже включены лечение и питание — ₽2`400 и ₽2`800, соответственно. Зная средний ценник на персону в Уфе, на эту сумму можно питаться весь день — от пуза и с алкоголем. Таким образом, путёвка с лечением и питанием в «Янган-Тау» на 11 суток обойдется в сумму до ₽188`100.
Стоит ли оно того? Узнаем из свежих отзывов гостей санатория «Янган-Тау».
— Видно, что когда- то здесь был шикарный курорт, но сейчас многое в упадке. Номер «люкс» обычный «савдеп», вечером на улице комары просто съедают, хоть и уверяют, что обрабатывают территорию регулярно. За 7 дней заплатили ₽240`000 за оздоровительную путевку, процедур мало, паровая лечебница находится в отдельном корпусе и пока дойдешь до номера- продувает, бассейн всего 30 минут и тебя чуть ли не выгоняют с раздевалки, торопят. Вечером делать нечего — вся развлекательная программа за доп. плату и довольно средненькая по качеству. Каждый вечер показывают кино (бесплатно): из 5 дней, которые мы приходили, 3 раза показывали один и тот же фильм. Есть тренажерный зал, тоже платно, можно взять велосипеды 200р за 30 минут и кататься только вокруг стадиона…- рассказывает про свой летний отдых Мария.
— Раньше, до смены хозяина санатория было всё хорошо, чисто, комфортно. Съездили в 2025 году в январе — всё изменилось: персонал витает в облаках, нет организованности и чёткости, как было раньше. Кроме того, проживание и нахождение в данном санатории считают по максимуму. Сумма поездки в Янган-Тау составила сумму полета на Кипр. Лучше подышать морским воздухом, а не скупердяйством владельцев. Всех благ, больше не приедем и не советуем вам, — категорична Анна.
Для сравнения: бюджета в ₽188`100 хватит для отдыха пары в течение 11 дней в отеле Justiniano Deluxe Resort Hotel 5* в Аланье — с перелетом и по системе «Всё включено».