Цены Турции, а сервис «совка»: за что туристы ругают отдых в Башкирии

Путевка на двоих из Уфы в Турцию весной 2025 года нам обойдется от ₽16 091 за 11 ночей в «двойках» и «тройках» Аланьи до ₽56 182 за 10 ночей в «тройке» в Бодруме. Это стоимость только за отель, дорогу мы в расчет не берем, так как ее стоимость и в Башкирии может различаться. Потому как можно отправиться на место лечения и в бизнес-классе собачьей упряжки, и в экономе лоукостера. Тут уж всё зависит от запросов туриста по уровню комфорта и его платежеспособности.