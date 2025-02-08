mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 16:19

Published 8 февраля, 16:19

Modified 8 февраля, 16:21

Updated 8 февраля, 16:21

По всей Башкирии прошли лыжные гонки

Трезвенники взяли палки в Башкирии

8 февраля 2025, 16:19
Фото: Эльдар Валидов / Telegram.

По всей Башкирии прошли лыжные гонки

В субботу, 8 февраля, в Башкортостане проходила ежегодная всероссийская лыжная гонка «Лыжня России».

Посвящён массовый лыжный забег был в 2025 году 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Гонка проходила в муниципалитетах по всей Башкирии. По данным организаторов, в столице Республики участниками её стали 5 тысяч горожан, а также гостей Уфы. Победители по итогам забега получили кубки, медали и грамоты.

В столице Башкирии гонка проходила в два дня: 7 и 8 февраля. Первыми старт соревнованиям дали в Орджоникидзевском и Калининском районах.

Народ собирался на подходе к трассам с раннего утра. Кто-то приходил семьями, чтобы просто хорошо провести время, некоторые же поставили себе задачу доехать до финиша первыми. Многие прибыли на лыжню с флагами. К участникам обратились с приветственной речью. Как только закончился официоз, стартовала гонка.

У участников, судя по отзывам в соцсетях, мнение о мероприятии осталось положительное. Не смогла помешать его проведению даже морозная погода.

— Отличное мероприятие! Вкусная каша, горячий чай, мороз и солнце, настроение прекрасное! — комментирует Эльвира И.
Фото: Эльдар Валидов / Telegram
Видео: Эльдар Валидов / Telegram.
В Башкирии новый вице-премьер
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии назначили нового замглавы кабмина, ответственного за спорт.

Читайте также:
Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в февралеКапитан «Салавата Юлаева» боится чихать — почемуУфимцев оставят без 23 февраля и 8 марта
#Общество#Спорт#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Выходные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика