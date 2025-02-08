Трезвенники взяли палки в Башкирии

Народ собирался на подходе к трассам с раннего утра. Кто-то приходил семьями, чтобы просто хорошо провести время, некоторые же поставили себе задачу доехать до финиша первыми. Многие прибыли на лыжню с флагами. К участникам обратились с приветственной речью. Как только закончился официоз, стартовала гонка.