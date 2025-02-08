Трезвенники взяли палки в Башкирии

Posted 8 февраля, 16:19
Published 8 февраля, 16:19
Modified 8 февраля, 16:21
Updated 8 февраля, 16:21
Посвящён массовый лыжный забег был в 2025 году 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Гонка проходила в муниципалитетах по всей Башкирии. По данным организаторов, в столице Республики участниками её стали 5 тысяч горожан, а также гостей Уфы. Победители по итогам забега получили кубки, медали и грамоты.
В столице Башкирии гонка проходила в два дня: 7 и 8 февраля. Первыми старт соревнованиям дали в Орджоникидзевском и Калининском районах.
Народ собирался на подходе к трассам с раннего утра. Кто-то приходил семьями, чтобы просто хорошо провести время, некоторые же поставили себе задачу доехать до финиша первыми. Многие прибыли на лыжню с флагами. К участникам обратились с приветственной речью. Как только закончился официоз, стартовала гонка.
У участников, судя по отзывам в соцсетях, мнение о мероприятии осталось положительное. Не смогла помешать его проведению даже морозная погода.
— Отличное мероприятие! Вкусная каша, горячий чай, мороз и солнце, настроение прекрасное! — комментирует Эльвира И.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии назначили нового замглавы кабмина, ответственного за спорт.