Спасатели тушили отрезанное от цивилизации село

Пожарным стало ясно, что выезд будет непростым. Подъехать к селу удалось только на шесть километров, дальше — сплошное бездорожье. Добраться до деревни трудно даже летом, зимой же там справится разве что танк. Такой техники у спасателей, разумеется, не было, а вот снегоходы пришлись под стать.