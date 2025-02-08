mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 08:38

Published 8 февраля, 08:38

Modified 8 февраля, 08:40

Updated 8 февраля, 08:40

Пожарные спасли жителя Башкирии в изолированном посёлке

Спасатели тушили отрезанное от цивилизации село

8 февраля 2025, 08:38
Фото: МЧС.

Пожарные спасли жителя Башкирии в изолированном посёлке

«Доисторическая» инфраструктура не смогла помешать башкирским огнеборцам выполнить свой долг, о тяжёлой спасательной операции отчиталось МЧС в субботу, 8 февраля.

Срочный вызов в «112» поступил от жителей деревни Кургаштамак под Благовещенском. Местные жители обнаружили, что пламя охватило деревянный домик пожилого соседа.

Пожарным стало ясно, что выезд будет непростым. Подъехать к селу удалось только на шесть километров, дальше — сплошное бездорожье. Добраться до деревни трудно даже летом, зимой же там справится разве что танк. Такой техники у спасателей, разумеется, не было, а вот снегоходы пришлись под стать.

Огнеборцы с помощью мототранспорта добрались до объятого пламенем дома и спасли его 72-летнего хозяина. Воду на тушение подавали из речки Уса. В конце концов, горение удалось ликвидировать. Пострадавшего сельчанина же на снегоходе довезли до кареты «скорой».

Пожар лишил света целый город Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Благовещенске из-за пожара на заводе отключили свет во всём городе.

Читайте также:
Машину «Призрачного гонщика» заметили в Башкирии«Кореец» чуть не сжёг заживо пенсионера из БашкирииБезумный Макс вылетел с уфимского проспекта
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика