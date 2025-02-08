Спасатели тушили отрезанное от цивилизации село

Posted 8 февраля, 08:38
Published 8 февраля, 08:38
Modified 8 февраля, 08:40
Updated 8 февраля, 08:40
Срочный вызов в «112» поступил от жителей деревни Кургаштамак под Благовещенском. Местные жители обнаружили, что пламя охватило деревянный домик пожилого соседа.
Пожарным стало ясно, что выезд будет непростым. Подъехать к селу удалось только на шесть километров, дальше — сплошное бездорожье. Добраться до деревни трудно даже летом, зимой же там справится разве что танк. Такой техники у спасателей, разумеется, не было, а вот снегоходы пришлись под стать.
Огнеборцы с помощью мототранспорта добрались до объятого пламенем дома и спасли его 72-летнего хозяина. Воду на тушение подавали из речки Уса. В конце концов, горение удалось ликвидировать. Пострадавшего сельчанина же на снегоходе довезли до кареты «скорой».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Благовещенске из-за пожара на заводе отключили свет во всём городе.