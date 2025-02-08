mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 10:33

Published 8 февраля, 10:33

Modified 8 февраля, 10:35

Updated 8 февраля, 10:35

Нейросеть оживила Уфу времен СССР

Советская Уфа ожила: это надо видеть

8 февраля 2025, 10:33
Фото: «Эксперт. Башкортостан».

Нейросеть оживила Уфу времен СССР

Искусственный интеллект заставил двигаться виды зимней Уфы, сообщает «Эксперт. Башкортостан».

Для ролика издание «Эксперт. Башкортостан» использовало архивный снимок 1977 года. На нём изображена зимняя Уфа. Фотографию отдали на «растерзание» искусственному интеллекту — и нейросеть не подкачала. ИИ очень удачно, как отмечают пользователи соцсетей, заставила ожить Уфу времен СССР. Получилось своеобразное путешествие в прошлое. По перекрестку в районе знаменитого магазина спортивных товаров зашагали женщины в пушистых шапках, мимо неспешно проезжает фургон почтовый службы с металлическим кузовом.

К слову, эту локацию Уфа сегодня уже утратила. На месте прогулочной зоны и частных домов — общественный центр, ГКЗ «Башкортостан». Так что нейросеть дала всем пользователям Сетей ощутить атмосферу утраченной советской эпохи.

Город, которого нет: узнаете ли вы Уфу времен СССР
Узнать подробнее

Напомним, раннее Mkset предлагал пройти тест на знание пейзажей советской Уфы.

Читайте также:
Уфа стала местом для бедныхСегодня в Уфе: Хабиров у президента и новый «Восточный выезд»Над Башкирией провели эксперимент
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Искусственный интеллект#Атмосфера#Нейросеть#СССР#Пейзажи#Архивные снимки#Путешествие в прошлое#Советская эпоха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика