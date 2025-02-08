Советская Уфа ожила: это надо видеть

Для ролика издание «Эксперт. Башкортостан» использовало архивный снимок 1977 года. На нём изображена зимняя Уфа. Фотографию отдали на «растерзание» искусственному интеллекту — и нейросеть не подкачала. ИИ очень удачно, как отмечают пользователи соцсетей, заставила ожить Уфу времен СССР. Получилось своеобразное путешествие в прошлое. По перекрестку в районе знаменитого магазина спортивных товаров зашагали женщины в пушистых шапках, мимо неспешно проезжает фургон почтовый службы с металлическим кузовом.