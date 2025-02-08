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Posted 8 февраля, 11:40

Published 8 февраля, 11:40

Modified 8 февраля, 11:46

Updated 8 февраля, 11:46

Службы доставки еды проверили — никто не смог получить «5»

Службы доставки еды проверили — никто не смог получить «5»

8 февраля 2025, 11:40
Фото: mkset.ru.
Эксперты Роскачества анализировали работу сервисов по 135 параметрам, сообщает в субботу, 8 февраля, организация независимой проверки.

Аналитики Роскачества решили проверить качество цифровых продуктов, которыми пользуются соотечественники. Они взялись за анализ популярных приложений для доставки еды. В поле их зрения были сервисы-агрегаторы верхних строчек категорий «Доставка», «Еда и напитки» и «Покупки» на платформах iOS и Android. В обзор попали 14 приложений для доставки еды в России.

В Роскачестве уточнят, что сами блюда и напитки из доставки на исследование не попали. Аналитиков интересовала работа мобильных приложений. Их протестировали по 135 параметрам. Оценку «отлично» не получил никто. Верхнюю строчку рейтинга доставки еды от Роскачества занял «Деливери клаб», совсем немного ему уступил «Яндекс». На третьей позиции обосновался «Чиббис», за ним — «Купер» и «Едостав».

— В процессе тестирования были проверены основные функции, проанализированы удобство использования, информационная безопасность, эффективность и стабильность работы сервисов доставки готовой еды. Результаты исследования позволяют утверждать, что различия в оценках приложений ресторанов и агрегаторов незначительны, — резюмируют ревизоры.

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что особой разницы в работе мобильных приложений доставки еды нет. Они рекомендуют пользователям обращать внимание на акции и другие программы лояльности ля более выгодной покупки. А комфортна она, в принципе, будет и так: независимо от того, пользуете ли вы приложением агрегатора или конкретного ресторана.

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Ранее Mkset рассказал про продажу уфимского кафе «золотого» гаишника.

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