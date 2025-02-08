Службы доставки еды проверили — никто не смог получить «5»

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что особой разницы в работе мобильных приложений доставки еды нет. Они рекомендуют пользователям обращать внимание на акции и другие программы лояльности ля более выгодной покупки. А комфортна она, в принципе, будет и так: независимо от того, пользуете ли вы приложением агрегатора или конкретного ресторана.