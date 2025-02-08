Слабоумие и ванна: уфимцы снова учудили

Горожанин возил по городу джакузи на колёсах. Радостный молодой человек устроился в наполненной до краёв ванне прямо в прицепе отечественного автомобиля. Морозная погода будто совсем не мешала уфимцу — экстремал веселло плескался в воде с пеной, махая рукой удивлённым попутчикам.