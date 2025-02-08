Слабоумие и ванна: уфимцы снова учудили

Posted 8 февраля, 16:25
Published 8 февраля, 16:25
Modified 8 февраля, 16:27
Updated 8 февраля, 16:27
Горожанин возил по городу джакузи на колёсах. Радостный молодой человек устроился в наполненной до краёв ванне прямо в прицепе отечественного автомобиля. Морозная погода будто совсем не мешала уфимцу — экстремал веселло плескался в воде с пеной, махая рукой удивлённым попутчикам.
От горожан, ожидаемо, смелые парни получили как похвалу, так и осуждение.
— Да, ладно. Немного подурачились. Повеселили народ, — поделилась мнением пользователь Елена.
— Весёлого ничего нет, люди защищают страну, а эти развлекаются, — отрезала Лилиза.
Самих гонщиков, судя по всему, вскоре заметили стражи порядка. Один из участников гордо поставил на аватар профиля в Telegram кадры, где «передвижной сауне» преграждает путь полицейский автозак.
Ранее Mkset публиковал кадры конфликта «хоккеиста» с клюшкой с водителем «ВАЗа» в одном из дворов Уфы.