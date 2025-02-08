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Posted 8 февраля, 16:25

Published 8 февраля, 16:25

Modified 8 февраля, 16:27

Updated 8 февраля, 16:27

Уфимец превратил прицеп «ВАЗа» в ванную на колёсах

Слабоумие и ванна: уфимцы снова учудили

8 февраля 2025, 16:25
Фото: bdtprb/Telegram.

Уфимец превратил прицеп «ВАЗа» в ванную на колёсах

На просторах Сети в субботу, 8 февраля, оказались кадры опасного перформанса, устроенного умельцами на дорогах башкирской столицы.

Горожанин возил по городу джакузи на колёсах. Радостный молодой человек устроился в наполненной до краёв ванне прямо в прицепе отечественного автомобиля. Морозная погода будто совсем не мешала уфимцу — экстремал веселло плескался в воде с пеной, махая рукой удивлённым попутчикам.

От горожан, ожидаемо, смелые парни получили как похвалу, так и осуждение.

— Да, ладно. Немного подурачились. Повеселили народ, — поделилась мнением пользователь Елена.
— Весёлого ничего нет, люди защищают страну, а эти развлекаются, — отрезала Лилиза.
Видео: bdtprb/Telegram.

Самих гонщиков, судя по всему, вскоре заметили стражи порядка. Один из участников гордо поставил на аватар профиля в Telegram кадры, где «передвижной сауне» преграждает путь полицейский автозак.

Фото: @Goold91 / Telegram
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Ранее Mkset публиковал кадры конфликта «хоккеиста» с клюшкой с водителем «ВАЗа» в одном из дворов Уфы.

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