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Posted 8 февраля, 06:26

Published 8 февраля, 06:26

Modified 8 февраля, 07:06

Updated 8 февраля, 07:06

Школьнице из Стерлитамака попался болт во фрикадельке

Школьный обед покалечил девочку из Башкирии

8 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.

Школьнице из Стерлитамака попался болт во фрикадельке

Суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака, сообщает «Ъ-Уфа» в субботу, 8 февраля.

Несчастный случай, напомним, произошёл в сентябре 2023 года. Школьная столовая только начала кормить детей со стартом нового учебного года, однако уже первые недели её работы отметились происшествием. Одна из учениц образовательной организации раскусила фрикадельку, внутри которой оказалась металлическая деталь. С жуткой болью та обратилась к медикам. У пострадавшей диагностировали сильную рану слизистой рта.

Спустя почти полтора года судебных тяжб родителям девочки удалось добиться компенсации. Суд обязал «Центр социального питания» заплатить ₽70 тысяч в качестве моральной компенсации, а также ещё ₽35 тысяч как штраф.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе детям попалась проволока в хлебе.

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