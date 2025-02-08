Школьный обед покалечил девочку из Башкирии

Несчастный случай, напомним, произошёл в сентябре 2023 года. Школьная столовая только начала кормить детей со стартом нового учебного года, однако уже первые недели её работы отметились происшествием. Одна из учениц образовательной организации раскусила фрикадельку, внутри которой оказалась металлическая деталь. С жуткой болью та обратилась к медикам. У пострадавшей диагностировали сильную рану слизистой рта.