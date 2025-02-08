Распродажу квартир объявили в Уфе

Всего в списке — 24 позиции. Это жилплощади от 28,8 «квадратов» до 152,7 в Уфе, Ишимбае, Дюртюлях, Мелеузе, Учалах, Белорецке, Салавате, Нефтекамске, Благовещенске и Стерлитамаке. Их цены варьируются от ₽1,1 млн до ₽5 млн в зависимости от площади, расположения и других факторов. Общая цена всех лотов превышает ₽70 млн.