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Posted 8 февраля, 04:42

Published 8 февраля, 04:42

Modified 8 февраля, 05:02

Updated 8 февраля, 05:02

Арестованные квартиры продают за ₽70 млн в Башкирии

Распродажу квартир объявили в Уфе

8 февраля 2025, 04:42
Фото: 1MI.

Арестованные квартиры продают за ₽70 млн в Башкирии

Изъятое башкортостанскими приставами у злостных неплательщиков имущество пустят с молотка, соответствующие лоты на портале торгов изучил Mkset в субботу, 8 февраля.

Всего в списке — 24 позиции. Это жилплощади от 28,8 «квадратов» до 152,7 в Уфе, Ишимбае, Дюртюлях, Мелеузе, Учалах, Белорецке, Салавате, Нефтекамске, Благовещенске и Стерлитамаке. Их цены варьируются от ₽1,1 млн до ₽5 млн в зависимости от площади, расположения и других факторов. Общая цена всех лотов превышает ₽70 млн.

Заявки принимают до 25 февраля 2025 года, итоги аукционов же подведут 28 февраля.

Уфа хочет озолотиться на подвалах
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выставили на торги подвалы городских многоэтажек.

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