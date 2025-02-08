Пять такси арестовали в Башкирии

Так, всего с начала 2025 года проблемы с соблюдением правил перевозки багажа и людей выявили у 40 таксистов. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием условий для инвалидов, нужных документов, специальных цветографических схем на кузове и страховки.