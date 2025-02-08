mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 07:42

Published 8 февраля, 07:42

Modified 8 февраля, 08:10

Updated 8 февраля, 08:10

Массовые нарушения на такси выявили в Башкирии

Пять такси арестовали в Башкирии

8 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.

Массовые нарушения на такси выявили в Башкирии

Башкортостанский Минтранс в субботу, 8 февраля, отчитался о профилактических мероприятиях в сфере пассажирских перевозок.

Так, всего с начала 2025 года проблемы с соблюдением правил перевозки багажа и людей выявили у 40 таксистов. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием условий для инвалидов, нужных документов, специальных цветографических схем на кузове и страховки.

Некоторые из недобросовестных водителей отделались профилактический беседой. Однако пятерым из них временно пришлось распрощаться со своими автомобилями — их увезли на штрафстоянку.

«Полный абсурд»: уфимец предложил, как улучшить работу общественного транспорта
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы обрушились с критикой на общественный транспорт башкирской столицы.

#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Такси#Белебей#Нарушения#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика