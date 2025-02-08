Пять такси арестовали в Башкирии

Posted 8 февраля, 07:42
Published 8 февраля, 07:42
Modified 8 февраля, 08:10
Updated 8 февраля, 08:10
Так, всего с начала 2025 года проблемы с соблюдением правил перевозки багажа и людей выявили у 40 таксистов. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием условий для инвалидов, нужных документов, специальных цветографических схем на кузове и страховки.
Некоторые из недобросовестных водителей отделались профилактический беседой. Однако пятерым из них временно пришлось распрощаться со своими автомобилями — их увезли на штрафстоянку.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы обрушились с критикой на общественный транспорт башкирской столицы.