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Posted 8 февраля, 05:33

Published 8 февраля, 05:33

Modified 8 февраля, 06:42

Updated 8 февраля, 06:42

Завод загорелся в Башкирии

Пожар лишил света целый город Башкирии

8 февраля 2025, 05:33
Фото: Telegram / Ufa_rb.

Завод загорелся в Башкирии

В Благовещенске в ночь на субботу, 8 февраля, произошёл пожар на территории промышленного объекта, сообщили очевидцы.

Происшествие случилось около часа ночи на территории Благовещенского арматурного завода. Местные жители публиковали в сети кадры инцидента. На несколько минут в городе также пропало электричество.

По данным МЧС, пламя охватило распределитель на территории предприятия. Оперативные службы сумели быстро ликвидировать пожар. Сейчас никакой угрозы нет.

Видео: Telegram / Ufa_rb.
Фото: МЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Учалах пенсионер получил многочисленные ожоги, пытаясь спасти свой автомобиль из пожара.

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