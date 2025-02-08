Пожар лишил света целый город Башкирии

Posted 8 февраля, 05:33
Published 8 февраля, 05:33
Modified 8 февраля, 06:42
Updated 8 февраля, 06:42
Происшествие случилось около часа ночи на территории Благовещенского арматурного завода. Местные жители публиковали в сети кадры инцидента. На несколько минут в городе также пропало электричество.
По данным МЧС, пламя охватило распределитель на территории предприятия. Оперативные службы сумели быстро ликвидировать пожар. Сейчас никакой угрозы нет.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Учалах пенсионер получил многочисленные ожоги, пытаясь спасти свой автомобиль из пожара.