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Posted 8 февраля, 13:32

Published 8 февраля, 13:32

Modified 8 февраля, 14:04

Updated 8 февраля, 14:04

В Башкирии потеплеет до +3°С

Погода Башкирии возвращается «в плюс»

8 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.

В Башкирии потеплеет до +3°С

Метеорологи пророчат экстремальные температурные качели в Башкортостане, следует из сообщения Гидрометцентра, опубликованного в субботу, 8 февраля.

В воскресенье, 9 февраля, день для большей части территории Башкирии пройдёт без осадков. Синоптики ожидают умеренную облачность и несильный ветер северной четверти.

Температура воздуха ночью опустится до -8°C… -13°C, в некоторых районах — до -18°C. В светлое время суток потеплеет до -2°C… -7°C и до +3°C в горных районах.

Лукашенко добавит экзотики в башкирскую природу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирию из Беларуси намерены завести новую партию европейских бизонов по договорённости главы Башкортостана Радия Хабирова и белорусского президента Александра Лукашенко.

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