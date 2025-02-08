Погода Башкирии возвращается «в плюс»

Posted 8 февраля, 13:32
Published 8 февраля, 13:32
Modified 8 февраля, 14:04
Updated 8 февраля, 14:04
В воскресенье, 9 февраля, день для большей части территории Башкирии пройдёт без осадков. Синоптики ожидают умеренную облачность и несильный ветер северной четверти.
Температура воздуха ночью опустится до -8°C… -13°C, в некоторых районах — до -18°C. В светлое время суток потеплеет до -2°C… -7°C и до +3°C в горных районах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирию из Беларуси намерены завести новую партию европейских бизонов по договорённости главы Башкортостана Радия Хабирова и белорусского президента Александра Лукашенко.