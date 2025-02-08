Неожиданные секреты успешного свидания раскрыли в Уфе

Posted 8 февраля, 03:21
Published 8 февраля, 03:21
Modified 8 февраля, 03:54
Updated 8 февраля, 03:54
Уфимский врач Ильнур Аглиуллин назвал продукты, способные защитить от мужской импотенции, сообщил портал UfaTime в субботу, 8 февраля.
С возрастом у мужчин нередко появляются проблемы с потенцией, но сбалансированное питание может помочь их предотвратить. Для поддержания мужского здоровья в рацион стоит включить продукты, богатые полезными веществами.
Например, помидоры содержат антиоксиданты, которые способствуют нормальному функционированию простаты. Регулярное употребление всего 10 граммов моркови в день помогает снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Гранатовый сок полезен для мужчин с повышенным уровнем ПСА, а зеленый чай укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает печень, очищает сосуды и снижает риск диабета. Также не стоит забывать о брокколи — в этом овоще много сульфорафана, который помогает организму бороться с клетками рака простаты.