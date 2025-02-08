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Posted 8 февраля, 03:21

Published 8 февраля, 03:21

Modified 8 февраля, 03:54

Updated 8 февраля, 03:54

Уфимские врачи назвали секрет хорошей потенции

Неожиданные секреты успешного свидания раскрыли в Уфе

8 февраля 2025, 03:21
Фото: 1MI.

Уфимские врачи назвали секрет хорошей потенции

Эти простейшие правила спасут не один романтический вечер.

Уфимский врач Ильнур Аглиуллин назвал продукты, способные защитить от мужской импотенции, сообщил портал UfaTime в субботу, 8 февраля.

С возрастом у мужчин нередко появляются проблемы с потенцией, но сбалансированное питание может помочь их предотвратить. Для поддержания мужского здоровья в рацион стоит включить продукты, богатые полезными веществами.

Например, помидоры содержат антиоксиданты, которые способствуют нормальному функционированию простаты. Регулярное употребление всего 10 граммов моркови в день помогает снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Гранатовый сок полезен для мужчин с повышенным уровнем ПСА, а зеленый чай укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает печень, очищает сосуды и снижает риск диабета. Также не стоит забывать о брокколи — в этом овоще много сульфорафана, который помогает организму бороться с клетками рака простаты.

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Ранее Mkset рассказывал об опасностях женского воздержания.

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