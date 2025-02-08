Неожиданные секреты успешного свидания раскрыли в Уфе

Например, помидоры содержат антиоксиданты, которые способствуют нормальному функционированию простаты. Регулярное употребление всего 10 граммов моркови в день помогает снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Гранатовый сок полезен для мужчин с повышенным уровнем ПСА, а зеленый чай укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает печень, очищает сосуды и снижает риск диабета. Также не стоит забывать о брокколи — в этом овоще много сульфорафана, который помогает организму бороться с клетками рака простаты.