Микрозаймы сравняли с землёй в Уфе

Posted 8 февраля, 08:25
Published 8 февраля, 08:25
Modified 8 февраля, 08:27
Updated 8 февраля, 08:27
Очередным самостроем, попавшим под прицел чиновников, стала небольшая «коробка», прилегающая к дому по Вологодской, 38 в Инорсе. Годами стоявший на этом месте киоск оказался незаконным. Долгое время на него то ли закрывали глаза, то ли не замечали. Как только вскрылся сам факт, хозяевам ларька выдали предписания. Спустя 10 дней о существовании пристроя напоминал только оставшийся от него фундамент.
Судя по снимкам города с сервисов карт, нехорошую репутацию наживы на человеческих зависимостях торговый объект набирал давно. Так, в 2011 году там располагалось заведение с не нуждающимся с объяснениях названием «Пивной бар». Позже его сменил офис организации микрозаймов, просуществовавший около десяти лет.