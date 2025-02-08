Микрозаймы сравняли с землёй в Уфе

Очередным самостроем, попавшим под прицел чиновников, стала небольшая «коробка», прилегающая к дому по Вологодской, 38 в Инорсе. Годами стоявший на этом месте киоск оказался незаконным. Долгое время на него то ли закрывали глаза, то ли не замечали. Как только вскрылся сам факт, хозяевам ларька выдали предписания. Спустя 10 дней о существовании пристроя напоминал только оставшийся от него фундамент.