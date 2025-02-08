Лукашенко добавит экзотики в башкирскую природу

Posted 8 февраля, 13:09
Published 8 февраля, 13:09
Modified 8 февраля, 13:43
Updated 8 февраля, 13:43
Напомним, первых зубров (европейских бизонов) доставили из Беларуси в Башкирию в мае 2023 года. В декабре эти животные встретили ещё одно пополнение. Постепенно бизонов вывели из вольеров, а как только те освоились, к ним — на территорию парка «Мурадымовское ущелье» — начали запускать и туристов.
Новая партия зубров станет уже третьей по счёту. Договорённость о новом завозе Хабиров достиг в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отчитался глава Башкирии на своих ресурсах, с коллегой он поделился новостями о ходе интродукции вида. В частности, о том, что зубры уже начали выводить потомство — родилось к февралю 2025 года целых пять телят.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике объявили конкурс на живую башкирскую лошадь. Чтобы выиграть животное, нужно написать ему гимн.