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Posted 8 февраля, 13:09

Published 8 февраля, 13:09

Modified 8 февраля, 13:43

Updated 8 февраля, 13:43

В Башкирию завезут новую партию зубров

Лукашенко добавит экзотики в башкирскую природу

8 февраля 2025, 13:09
Фото: Нияз Фазылов / Telegram.

В Башкирию завезут новую партию зубров

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил у властей Беларуси провести ещё один завоз нетипичного для российского региона вида, отчитался башкортостанский министр экологии Нияз Фазылов в субботу, 8 февраля.

Напомним, первых зубров (европейских бизонов) доставили из Беларуси в Башкирию в мае 2023 года. В декабре эти животные встретили ещё одно пополнение. Постепенно бизонов вывели из вольеров, а как только те освоились, к ним — на территорию парка «Мурадымовское ущелье» — начали запускать и туристов.

Новая партия зубров станет уже третьей по счёту. Договорённость о новом завозе Хабиров достиг в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отчитался глава Башкирии на своих ресурсах, с коллегой он поделился новостями о ходе интродукции вида. В частности, о том, что зубры уже начали выводить потомство — родилось к февралю 2025 года целых пять телят.

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