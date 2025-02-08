Лукашенко добавит экзотики в башкирскую природу

Новая партия зубров станет уже третьей по счёту. Договорённость о новом завозе Хабиров достиг в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отчитался глава Башкирии на своих ресурсах, с коллегой он поделился новостями о ходе интродукции вида. В частности, о том, что зубры уже начали выводить потомство — родилось к февралю 2025 года целых пять телят.