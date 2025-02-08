«Кореец» чуть не сжёг заживо пенсионера из Башкирии

Помещение для автомобиля вспыхнуло ночью в частном секторе Учалов. Увидев огненное зарево, хозяин тут же позвонил в «112». Горожанин, пока ждал огнеборцев, не прекращал пытаться ликвидировать пламя самостоятельно. Это едва не стоило ему жизни — прибывшие на место медики увезли пострадавшего в местную больницу с многочисленными ожогами.