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Posted 8 февраля, 05:24

Published 8 февраля, 05:24

Modified 8 февраля, 05:26

Updated 8 февраля, 05:26

Житель Башкирии попал в больницу из-за загоревшегося автомобиля

«Кореец» чуть не сжёг заживо пенсионера из Башкирии

8 февраля 2025, 05:24
Фото: МЧС.

Житель Башкирии попал в больницу из-за загоревшегося автомобиля

Пожилой учалинец уехал на карете «скорой» после попыток потушить собственный гараж, сообщили в МЧС в субботу, 8 февраля.

Помещение для автомобиля вспыхнуло ночью в частном секторе Учалов. Увидев огненное зарево, хозяин тут же позвонил в «112». Горожанин, пока ждал огнеборцев, не прекращал пытаться ликвидировать пламя самостоятельно. Это едва не стоило ему жизни — прибывшие на место медики увезли пострадавшего в местную больницу с многочисленными ожогами.

Спасатели тем временем потушили пожар. Внутри был обнаружен обгоревший «Хендай Солярис». Несмотря на оперативные действия спасателей, огонь успел критически повредить авто южнокорейской марки.

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Ранее Mkset сообщал о крупном пожаре на складе в Стерлитамаке.

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