«Кореец» чуть не сжёг заживо пенсионера из Башкирии

Posted 8 февраля, 05:24
Published 8 февраля, 05:24
Modified 8 февраля, 05:26
Updated 8 февраля, 05:26
Помещение для автомобиля вспыхнуло ночью в частном секторе Учалов. Увидев огненное зарево, хозяин тут же позвонил в «112». Горожанин, пока ждал огнеборцев, не прекращал пытаться ликвидировать пламя самостоятельно. Это едва не стоило ему жизни — прибывшие на место медики увезли пострадавшего в местную больницу с многочисленными ожогами.
Спасатели тем временем потушили пожар. Внутри был обнаружен обгоревший «Хендай Солярис». Несмотря на оперативные действия спасателей, огонь успел критически повредить авто южнокорейской марки.