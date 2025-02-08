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Posted 8 февраля, 03:40

Published 8 февраля, 03:40

Modified 8 февраля, 04:06

Updated 8 февраля, 04:06

В Башкирии посчитали «индекс чак-чака»

Герману Грефу срочно нужно в Башкирию

8 февраля 2025, 03:40
Фото: mkset.ru.

В Башкирии посчитали «индекс чак-чака»

Башкирский чак-чак оказался одним из самых дешёвых в России, обойдя даже Татарстан — исследованием портал Bankiros поделился с Mkset в субботу, 8 февраля.

Стоимость приготовления любимого блюда банкира Германа Грефа (по его собственному признанию), который отмечает 8 февраля своё 61-летие, считали по средним ценам на ингредиенты одного и того же рецепта:

  • Пшеничная мука — 400 г;
  • Куриное яйцо — 4 шт;
  • Мед — 300 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Растительное масло — 1 л;
  • Сода — половина чайной ложки;
  • Соль — 3 г.

В Башкирии за такой набор продуктов придётся выложить не меньше, чем ₽284. Это один из самых низких показателей в России. Единственный субъект, которому Республика уступила всего на один рубль — Мордовия, там приготовить чак-чак можно за ₽283. В Татарстане и ряде других регионов Поволжья за национальное блюдо необходимо раскошелиться на ₽286-₽291. Самый дорогой чак-чак же — на Чукотке (₽458).

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Ранее Mkset публиковал отзывы гостей о пятёрке лучших ресторанов Уфы: оказалось всё не так гладко, как представлялось.

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