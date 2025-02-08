Герману Грефу срочно нужно в Башкирию

Posted 8 февраля, 03:40
Published 8 февраля, 03:40
Modified 8 февраля, 04:06
Updated 8 февраля, 04:06
Стоимость приготовления любимого блюда банкира Германа Грефа (по его собственному признанию), который отмечает 8 февраля своё 61-летие, считали по средним ценам на ингредиенты одного и того же рецепта:
В Башкирии за такой набор продуктов придётся выложить не меньше, чем ₽284. Это один из самых низких показателей в России. Единственный субъект, которому Республика уступила всего на один рубль — Мордовия, там приготовить чак-чак можно за ₽283. В Татарстане и ряде других регионов Поволжья за национальное блюдо необходимо раскошелиться на ₽286-₽291. Самый дорогой чак-чак же — на Чукотке (₽458).
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