Фермер после теракта отправился на СВО

Некролог гласит, что в мирной жизни военнослужащий ухаживал за домохозяйством с животными. Поворотной точкой, после которой сельчанин решил подписать контракт с Минобороны, стал теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Трагедию Дементьев связал с действиями Украины и решил «пойти защищать народ», рассказывает его супруга. Кроме жены, остались у погибшего бойца сын, брат и сестра.