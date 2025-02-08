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Posted 8 февраля, 05:17

Published 8 февраля, 05:17

Modified 8 февраля, 05:19

Updated 8 февраля, 05:19

Фермер из Башкирии погиб на СВО

Фермер после теракта отправился на СВО

8 февраля 2025, 05:17
Фото: kyurgaza.ru.

Фермер из Башкирии погиб на СВО

Уроженец Куюргазинского района Башкортостана Рушат Дементьев получил смертельное ранение в ДНР, сообщает издание «Куюргаза» в субботу, 8 февраля.

Бойцу на момент гибели было 57 лет. Утверждается, что на своё последнее задание он вышел в населённом пункте Новоалексеевка. Служил Дементьев в качестве стрелка-помощника гранатомётчика.

Некролог гласит, что в мирной жизни военнослужащий ухаживал за домохозяйством с животными. Поворотной точкой, после которой сельчанин решил подписать контракт с Минобороны, стал теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Трагедию Дементьев связал с действиями Украины и решил «пойти защищать народ», рассказывает его супруга. Кроме жены, остались у погибшего бойца сын, брат и сестра.

В ходе СВО погиб мобилизованный из Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о гибели в зоне СВО мобилизованного рабочего из Башкирии.

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