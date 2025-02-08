Фабрика Чебурашек появилась в Башкирии

Posted 8 февраля, 11:08
Published 8 февраля, 11:08
Modified 8 февраля, 11:12
Updated 8 февраля, 11:12
Свой пост белорецкие чиновники посвятили удивительно трудолюбивой землячке — Ларисе Исянбаевой. Талантливая мастерица из села Серменево каждую свободную минуту посвящает изготовлению вязаных талисманов в виде Чебурашки. Лариса — волонтер местного актива поддержки бойцов СВО. Своим теплым и кропотливым трудом она старается делиться и с другими. Женщина долгое время вела в селе кружок вязания.
— На днях Чебурашки отправятся с гуманитарным конвоем в зону СВО — оберегать наших ребят, — отметили в администрации Белорецкого района.
К публикации приложили видео «фабрики» Чебурашки. Несмотря на то, что все они вышли из-под одних спиц, каждый обладает неповторимой внешностью.