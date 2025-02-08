mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 11:08

Published 8 февраля, 11:08

Modified 8 февраля, 11:12

Updated 8 февраля, 11:12

Фабрика Чебурашек появилась в Башкирии

Фабрика Чебурашек появилась в Башкирии

8 февраля 2025, 11:08
Фото: администрация Белорецкого района.
Местная рукодельница поставила на поток изготовление талисманов для солдат, сообщает в субботу, 8 февраля, администрация Белорецкого района.

Свой пост белорецкие чиновники посвятили удивительно трудолюбивой землячке — Ларисе Исянбаевой. Талантливая мастерица из села Серменево каждую свободную минуту посвящает изготовлению вязаных талисманов в виде Чебурашки. Лариса — волонтер местного актива поддержки бойцов СВО. Своим теплым и кропотливым трудом она старается делиться и с другими. Женщина долгое время вела в селе кружок вязания.

— На днях Чебурашки отправятся с гуманитарным конвоем в зону СВО — оберегать наших ребят, — отметили в администрации Белорецкого района.

К публикации приложили видео «фабрики» Чебурашки. Несмотря на то, что все они вышли из-под одних спиц, каждый обладает неповторимой внешностью.

Напомним, ранее Mkset сообщал о гибели фермера на СВО.

Читайте также:
В ходе СВО погиб мобилизованный из БашкирииСирота из Белорецкого района погиб на СВОВладимир Путин отметил подвиг башкирского бойца
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Белорецкий район#Белебей#Мелеуз#Янаул#Гуманитарный конвой#Волонтер#Чебурашка#Талисманы#Вязание#Администрация Белорецкого района#Лариса Исянбаева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика