Фабрика Чебурашек появилась в Башкирии

Свой пост белорецкие чиновники посвятили удивительно трудолюбивой землячке — Ларисе Исянбаевой. Талантливая мастерица из села Серменево каждую свободную минуту посвящает изготовлению вязаных талисманов в виде Чебурашки. Лариса — волонтер местного актива поддержки бойцов СВО. Своим теплым и кропотливым трудом она старается делиться и с другими. Женщина долгое время вела в селе кружок вязания.