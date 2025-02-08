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Posted 8 февраля, 05:00

Published 8 февраля, 05:00

Modified 8 февраля, 05:00

Updated 8 февраля, 05:00

Эксперты назвали платформы, где легче всего начать онлайн-бизнес в России

Эксперты назвали платформы, где легче всего начать онлайн-бизнес в России

8 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Агентство «РБК Исследования рынков» представило обновленный рейтинг веб-ресурсов для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Результаты рейтинга указывают на платформу «Авито».

Рейтинг составили в результате опроса, который проводился среди 1016 представителей деловой аудитории РБК с 3 по 10 декабря 2024 года. В числе опрошенных были как действующие бизнесмены (645), так и россияне, планирующие открыть свое дело в ближайший год (371). При этом 100% респондентов реализуют продукцию через интернет, а 25,6% занимаются офлайн-продажами.

Результаты показали, что участники опроса в среднем интересовались тремя платформами. Это OZON, Wildberries и «Авито». Возможность начать бизнес на каждой из этих площадок рассматривали более 50% респондентов. При этом 31,4% отдали предпочтения классифайду «Авито», 21,2% — маркетплейсу Ozon, а 20,5% — Wildberries. Такие ресурсы, как соцсеть «ВКонтакте» и Telegram, для старта бизнеса рассматривали только по 5,8%.

33,2% опрошенных, которые только планируют открыть бизнес, а также 30,4% действующих предпринимателей назвали «Авито» наиболее удобной площадкой для старта продаж.

На сегодняшний день ежемесячная аудитория этой платформы составляет 70 млн уникальных пользователей. На площадке зарегистрировано около 1 млн представителей МСП. Как отметил коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли, платформа никогда не позиционировала себя как маркетплейс. Здесь достаточно просто развивать омниканальность и наращивать объем продаж благодаря коммуникации с клиентами. Более 90% сделок происходят после общения с селлером. Поэтому для успешного ведения бизнеса на этой платформе нужно проявлять активность в чатах и отвечать на звонки.

Руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул уникальность российского рынка, отличающегося высокой конкуренцией среди интернет-площадок. На платформе предприниматели могут тестировать новые идеи и формировать базу клиентов.

Участники опроса отметили такие преимущества использования этой платформы, как масштабная аудитория пользователей, легкая процедура регистрации и начала бизнеса, минимум финансовых вложений, а также удобные инструменты для решения основных задач бизнеса и возможность прямой коммуникации с клиентами.

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