Башкирию «прокатили» в горнолыжном рейтинге

Оценивали аналитики обеспеченность горнолыжных курортов по общей протяжённости трасс и количеством номеров в гостиницах, относящихся к базам, на каждый км трассы. Так, самый высокий коэффициент — у курортов горного кластера Сочи, таких как «Роза Хутор» и другие: 35 номеров на 1 км трассы. Кроме того, в рейтинг вошли несколько курортов республик Северного Кавказа, Кемеровской, Мурманской и Сахалинской областей, а также Республики Алтай.