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Posted 8 февраля, 03:09

Published 8 февраля, 03:09

Modified 8 февраля, 03:40

Updated 8 февраля, 03:40

Горнолыжные трассы Башкирии не впечатлили экспертов

Башкирию «прокатили» в горнолыжном рейтинге

8 февраля 2025, 03:09
Фото: 1MI.

Горнолыжные трассы Башкирии не впечатлили экспертов

Башкортостан, славящийся своими горнолыжными курортами, не вошёл в десятку регионов России с крупнейшими подобными объектами — соответствующий топ, составленный NF Group, изучил Mkset в субботу, 8 февраля.

Оценивали аналитики обеспеченность горнолыжных курортов по общей протяжённости трасс и количеством номеров в гостиницах, относящихся к базам, на каждый км трассы. Так, самый высокий коэффициент — у курортов горного кластера Сочи, таких как «Роза Хутор» и другие: 35 номеров на 1 км трассы. Кроме того, в рейтинг вошли несколько курортов республик Северного Кавказа, Кемеровской, Мурманской и Сахалинской областей, а также Республики Алтай.

Фото: NF Group

Самый известный лыжный «курорт для богатых», башкортостанское «Абзаково», в рейтинг не вошёл. Согласно данным из открытых источников, горнолыжная база располагает 13 трассами, общая протяжённость которых составляет 15 км.

В конце 2023 года сообщалось, что номерной фонд курорта увеличится до 700 мест, для этого строится новый корпус. Если планы увенчаются успехом, на 1 км трассы будет приходиться примерно 46,67 мест. Если в среднем в номере живут 2 человека, то это около 23 номеров на 1 км трассы. Таким образом, «Абзаково» могло занять в рейтинге не последнее место.

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Ранее Mkset публиковал обзор на главные курорты Башкирии от туристов, в том числе на «Абзаково».

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