Башкирию «прокатили» в горнолыжном рейтинге

Posted 8 февраля, 03:09
Published 8 февраля, 03:09
Modified 8 февраля, 03:40
Updated 8 февраля, 03:40
Оценивали аналитики обеспеченность горнолыжных курортов по общей протяжённости трасс и количеством номеров в гостиницах, относящихся к базам, на каждый км трассы. Так, самый высокий коэффициент — у курортов горного кластера Сочи, таких как «Роза Хутор» и другие: 35 номеров на 1 км трассы. Кроме того, в рейтинг вошли несколько курортов республик Северного Кавказа, Кемеровской, Мурманской и Сахалинской областей, а также Республики Алтай.
Самый известный лыжный «курорт для богатых», башкортостанское «Абзаково», в рейтинг не вошёл. Согласно данным из открытых источников, горнолыжная база располагает 13 трассами, общая протяжённость которых составляет 15 км.
В конце 2023 года сообщалось, что номерной фонд курорта увеличится до 700 мест, для этого строится новый корпус. Если планы увенчаются успехом, на 1 км трассы будет приходиться примерно 46,67 мест. Если в среднем в номере живут 2 человека, то это около 23 номеров на 1 км трассы. Таким образом, «Абзаково» могло занять в рейтинге не последнее место.