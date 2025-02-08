Башкирии дана команда — «Не сдувайтесь»

Posted 8 февраля, 16:44
Published 8 февраля, 16:44
Modified 8 февраля, 16:46
Updated 8 февраля, 16:46
На записи видно, как мужчины идут по улице, о чём-то весело беседуя. В какой-то момент им на глаза попадается огромная связка шариков, висящая над тротуаром. План созрел у вандалов моментально — пока один стоял «на шухере», второй залез на дерево и снял верёвку с ветки. Довольные собой, мужчины забрали украшения и скрылись.
Зачем вандалам потребовалось так много шариков — остаётся только гадать.
По соцсетям кадры распространили с подписью «тем, кто попал в кадр, напоминаем: не сдувайтесь, как эти шарики! Давайте вместе сделаем наш город безопаснее». Что бы это ни значило, похитителей уже ищут сотрудники правоохранительных органов.