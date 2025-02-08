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Posted 8 февраля, 16:44

Published 8 февраля, 16:44

Modified 8 февраля, 16:46

Updated 8 февраля, 16:46

Вандалы устроили похищение посреди Салавата

Башкирии дана команда — «Не сдувайтесь»

8 февраля 2025, 16:44
Фото: ЧЕРНЫЙ СПИСОК САЛАВАТ / Telegram.

Вандалы устроили похищение посреди Салавата

В Салавате двое неизвестных украли огромную связку воздушных шариков, кадры публикуют в Сети в субботу, 8 февраля.

На записи видно, как мужчины идут по улице, о чём-то весело беседуя. В какой-то момент им на глаза попадается огромная связка шариков, висящая над тротуаром. План созрел у вандалов моментально — пока один стоял «на шухере», второй залез на дерево и снял верёвку с ветки. Довольные собой, мужчины забрали украшения и скрылись.

Зачем вандалам потребовалось так много шариков — остаётся только гадать.

Видео: ЧЕРНЫЙ СПИСОК | САДЛАВ.

По соцсетям кадры распространили с подписью «тем, кто попал в кадр, напоминаем: не сдувайтесь, как эти шарики! Давайте вместе сделаем наш город безопаснее». Что бы это ни значило, похитителей уже ищут сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе от рук вандалов пострадал детский городок.

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