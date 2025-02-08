«Башкиравтодор» отказался признавать ущерб в 154 миллиона в деле своего начальника

Posted 8 февраля, 04:43
Published 8 февраля, 04:43
Modified 4 марта, 15:51
Updated 4 марта, 15:51
В ноябре 2023 года в Уфе в рамках расследования одного дела задержали троих топ-менеджеров дорожной отрасли. Гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову, директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову предъявили обвинение в хищении 91 млн рублей из бюджета «Башкиравтодора» при реконструкции дороги «Бирск — Тастуба — Сатка». Позже сумма ущерба увеличилась до 154 млн рублей, в дело добавили эпизод по ремонту улицы Пугачева в Уфе.
В суд дело поступило в октябре 2024 года, и с тех пор прошло более семи заседаний. В ходе одного из них, как стало известно Mkset, юридический отдел «Башкиравтодора» отказался признавать выявленный в ходе следствия ущерб предприятию в 154 млн рублей.
— Это может свидетельствовать о нарушении интересов государственного предприятия в пользу обвиняемых лиц, все еще являющимися руководителями предприятий, — сообщил Mkset источник, знакомый с ходом дела.
Добавим, Ильдар Юланов до сих пор числится гендиректором «Башкиравтодора», по крайней мере об этом говорит информация на официальном сайте предприятия.
Напомним некоторые детали произведенного в 2023 году задержания фигурантов дела. Тогда при обыске у подозреваемых оперативники обнаружили ценные предметы и наличные деньги на общую сумму более 4,5 млн рублей, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов. Только одни часы Rolex, принадлежавшие Юланову, стоили 1,2 млн рублей.
Собеседник Mkset считает, что сложившаяся обстановка на предприятии может привести к срыву выполнения в 2025 году дорожно-строительных работ на дорогах федерального, республиканского и местного значения, рискам возрастания дорожно-транспортных происшествий, связанного с невозможностью полноценного осуществления работ по зимнему содержанию автомобильных дорог республики, а также к формированию очагов протестного недовольства граждан, использования его потенциала деструктивными силами для дискредитации региональных органов власти, дестабилизации обстановки в регионе.
Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении редакции), экономическое состояние АО «Башкиравтодор» находится в крайне плачевном состоянии. Если сказать просто, то в компании не все хорошо. За 2024 год дорожники оказались должны своим кредиторам более 17 млрд рублей. Убыток эксперты посчитали на уровне 350 млн рублей. Отсюда можно предположить простой вывод: компания не сможет выполнить контракты в должной мере и заплатить все необходимые налоги. Судя по документации, на данный момент «Башкиравтодор» должен выполнить работы по 143 госконтрактам общей суммой на 63 млрд рублей.
Редакция направила в АО «Башкиравтодор» и лично и. о. генерального директора Александру Ивановичу Ликомаскину журналистский запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не получила.