Зима напала в феврале — 7 способов не упасть на гололеде

Если на улице неожиданно стало скользко, аптечный тканевый лейкопластырь может временно выручить. Его нужно приклеить на чистую сухую подошву, и это обеспечит некоторое сцепление с дорогой. Однако стоит помнить, что на морозе клей быстро теряет свои свойства, и через несколько часов пластырь отклеится. Такой способ подходит, если нужно быстро добраться до магазина или другой близкой точки.