Житель Башкирии уехал на вахту и вернулся наркоманом

Posted 7 февраля, 08:41
Published 7 февраля, 08:41
Modified 7 февраля, 09:05
Updated 7 февраля, 09:05
Мужчину в неадекватном состоянии приметили в туалете, а на раковине полицейские нашли использованный шприц, в котором оставалось дурманящее вещество. Неадекват был задержан.
Во время досмотра в носке вахтовика наши порошок, а в кармане пластиковую крышку, внутри которой были остатки белого вещества. Оно было направлено на исследование. Также на исследование пошли срезы с ногтей мужчины и прочие биоматериалы.
Вскоре выяснилось, что веществом было производное наркотика эфедрона, массой 2,27 грамма.
Задержанного гражданина доставили в больницу и врачи подтвердили, что житель Башкирии под наркотиками. Когда мужчина отошёл от их действия, то рассказал, что был в Екатеринбурге проездом, возвращаясь с вахты. Наркотики он купил в Нижнем Тагиле.
Отмечено, что мужчина трижды привлекался к уголовке, а одной из статей была «наркотическая».
Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.