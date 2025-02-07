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Posted 7 февраля, 08:41

Published 7 февраля, 08:41

Modified 7 февраля, 09:05

Updated 7 февраля, 09:05

Вахтовик из Башкирии попался на наркотиках

Житель Башкирии уехал на вахту и вернулся наркоманом

7 февраля 2025, 08:41
Фото: 1MI.

Вахтовик из Башкирии попался на наркотиках

Вахтовик из Республики Башкортостан в возрасте 54 лет был задержан на вокзале в Екатеринбурге в состоянии наркотического опьянения, сообщает МВД в пятницу, 7 февраля.

Мужчину в неадекватном состоянии приметили в туалете, а на раковине полицейские нашли использованный шприц, в котором оставалось дурманящее вещество. Неадекват был задержан.

Во время досмотра в носке вахтовика наши порошок, а в кармане пластиковую крышку, внутри которой были остатки белого вещества. Оно было направлено на исследование. Также на исследование пошли срезы с ногтей мужчины и прочие биоматериалы.

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Вскоре выяснилось, что веществом было производное наркотика эфедрона, массой 2,27 грамма.

Задержанного гражданина доставили в больницу и врачи подтвердили, что житель Башкирии под наркотиками. Когда мужчина отошёл от их действия, то рассказал, что был в Екатеринбурге проездом, возвращаясь с вахты. Наркотики он купил в Нижнем Тагиле.

Отмечено, что мужчина трижды привлекался к уголовке, а одной из статей была «наркотическая».

Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.

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