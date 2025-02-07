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Posted 7 февраля, 05:48

Published 7 февраля, 05:48

Modified 7 февраля, 07:36

Updated 7 февраля, 07:36

В Уфе у ребёнка достали предмет из прямой кишки

Занимательный предмет: ребёнок в Уфе засунул в себя микроклизму

7 февраля 2025, 05:48
Фото: ГДКБ №17 в Уфе.

В Уфе у ребёнка достали предмет из прямой кишки

Мальчик четырёх лет в столице Республики Башкортостан засунул в себя микроклизму, и она застряла в прямой кишке, сообщает в соцсетях главврач детской больницы №17 Дилара Шагиева в пятницу, 7 февраля.

Ребёнка привезли в медучреждение, чтобы достать клизму. Родители рассказали, что мальчишка почувствовал себя самостоятельным и решил сам провести процедуру в ванной, но засунул предмет глубоко и тот застрял. Через некоторое время четырёхлетний горожанин почувствовал себя плохо. Он пожаловался родителям. После короткого семейного допроса правда вскрылась. Родителям и ребёнку пришлось срочно ехать в больницу за медицинской помощью.

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Медики оперативно извлекли микроклизму из прямой кишки мальчика и предостерегли родителей, чтобы они следили за своими детьми.

— Кошмар какой, ладно всё благополучно закончилось и мальчик спасён. Ох уж непоседы эти дети, — отреагировала в городском паблике Кристина К.

Ранее сообщалось, что в Уфе специалисты прооперировали женщину с большой опухолью матки.

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