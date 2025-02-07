Занимательный предмет: ребёнок в Уфе засунул в себя микроклизму

Posted 7 февраля, 05:48
Published 7 февраля, 05:48
Modified 7 февраля, 07:36
Updated 7 февраля, 07:36
Ребёнка привезли в медучреждение, чтобы достать клизму. Родители рассказали, что мальчишка почувствовал себя самостоятельным и решил сам провести процедуру в ванной, но засунул предмет глубоко и тот застрял. Через некоторое время четырёхлетний горожанин почувствовал себя плохо. Он пожаловался родителям. После короткого семейного допроса правда вскрылась. Родителям и ребёнку пришлось срочно ехать в больницу за медицинской помощью.
Медики оперативно извлекли микроклизму из прямой кишки мальчика и предостерегли родителей, чтобы они следили за своими детьми.
— Кошмар какой, ладно всё благополучно закончилось и мальчик спасён. Ох уж непоседы эти дети, — отреагировала в городском паблике Кристина К.
Ранее сообщалось, что в Уфе специалисты прооперировали женщину с большой опухолью матки.