Занимательный предмет: ребёнок в Уфе засунул в себя микроклизму

Ребёнка привезли в медучреждение, чтобы достать клизму. Родители рассказали, что мальчишка почувствовал себя самостоятельным и решил сам провести процедуру в ванной, но засунул предмет глубоко и тот застрял. Через некоторое время четырёхлетний горожанин почувствовал себя плохо. Он пожаловался родителям. После короткого семейного допроса правда вскрылась. Родителям и ребёнку пришлось срочно ехать в больницу за медицинской помощью.



