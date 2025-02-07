Заморозку вкладов уфимцев прокомментировал Нацбанк

Как известно, деньги стоят денег. И система работы банков строится именно на этом принципе. Если вы хотите взять кредит, то вам его дадут под проценты. Но где сам банк берет эти деньги? Он же не может просто, как в США, включить печатный станок и вытащить из лотка свеженькие и ничем не обеспеченные банкноты. Деньги банки берут у вкладчиков. Именно их суммы «перетекают» в кредиты и ипотеки. За то, что банк использует деньги вкладчиков, последние получают проценты. Обычно они колеблются около ключевой ставки, но не выше — иначе банк в убытке, а проценты за кредит будут просто неподъемными для заёмщика.