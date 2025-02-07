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Posted 7 февраля, 06:22

Published 7 февраля, 06:22

Modified 7 февраля, 06:24

Updated 7 февраля, 06:24

Заморозку вкладов уфимцев прокомментировал Нацбанк

Заморозку вкладов уфимцев прокомментировал Нацбанк

7 февраля 2025, 06:22
Фото: mkset.ru.
Вкладчикам не стоит беспокоиться — их деньги и так уже в обороте, сообщает в пятницу, 7 февраля, отделение Нацбанка в Башкирии.

Как известно, деньги стоят денег. И система работы банков строится именно на этом принципе. Если вы хотите взять кредит, то вам его дадут под проценты. Но где сам банк берет эти деньги? Он же не может просто, как в США, включить печатный станок и вытащить из лотка свеженькие и ничем не обеспеченные банкноты. Деньги банки берут у вкладчиков. Именно их суммы «перетекают» в кредиты и ипотеки. За то, что банк использует деньги вкладчиков, последние получают проценты. Обычно они колеблются около ключевой ставки, но не выше — иначе банк в убытке, а проценты за кредит будут просто неподъемными для заёмщика.

Таким образом, хранящиеся на вкладах деньги государство национализировать или заморозить не может. Деньги и так уже встроены в экономику страны, хоть у обывателя и складывается впечатление, что его наличные лежат в банке мертвым грузом.

Как сообщил управляющий Нацбанком Башкирии Марат Кашапов, государству невыгодно забирать деньги вкладчиков для финансирования экономики. Кроме того, он назвал банковские вклады надежным инструментом сохранения ликвидности сбережений в условиях волатильности рубля и берущей все более высокие планки ключевой ставки. Как только ЦБ РФ увидит положительную динамику в экономике, то ключевая ставка будет постепенно снижена.

Напомним, на начало февраля 2025 года ключевая ставка в России составляет 21%. Ее пересмотр состоится через неделю, 14 февраля.

Золото, кредиты и Турция разоряют уфимцев
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Напомним, в 2024 году в Башкирии значительно подорожали золотые украшения и кредиты, а также отдых в Турции.

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