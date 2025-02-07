Ядовитую свалку уберут в Уфе

Posted 7 февраля, 04:33
Published 7 февраля, 04:33
Modified 7 февраля, 07:57
Updated 7 февраля, 07:57
Эти хранилища долгое время выступали источником экологического загрязнения. Поскольку ни один собственник земель не был установлен, город отвечает за проведение работ по их ликвидации и дальнейшей рекультивации участка. Бюджету Уфы придется взвалить брошенную бизнесом ношу на себя.
— Предусмотренные мероприятия должны улучшить экологическую ситуацию в районе и устранить негативное воздействие шламохранилищ, — указано в сообщении Рустема Хамитова.
Все желающие могут ознакомиться с материалами проекта и оставить свои мнения до 16 февраля по адресу: проспект Октября, 118, кабинет 1Б.
Специалисты отмечают, что свалки являются источником загрязнения, что негативно сказывается на здоровье людей и экосистеме в целом. Устранение свалок поможет восстановить природный баланс.
Напомним, что в прошлом году данная свалка горела — задыхалась вся Черниковка.