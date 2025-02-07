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Posted 7 февраля, 04:33

Published 7 февраля, 04:33

Modified 7 февраля, 07:57

Updated 7 февраля, 07:57

В Уфе решат судьбу брошенной свалки

Ядовитую свалку уберут в Уфе

7 февраля 2025, 04:33
Фото: 1MI.

В Уфе решат судьбу брошенной свалки

Сюжет
Экология
В столице Башкирии прошли публичные слушания по ликвидации шламохранилищ в посёлке Новые Черкассы на севере города, сообщает глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов в пятницу, 7 февраля.

Эти хранилища долгое время выступали источником экологического загрязнения. Поскольку ни один собственник земель не был установлен, город отвечает за проведение работ по их ликвидации и дальнейшей рекультивации участка. Бюджету Уфы придется взвалить брошенную бизнесом ношу на себя.

— Предусмотренные мероприятия должны улучшить экологическую ситуацию в районе и устранить негативное воздействие шламохранилищ, — указано в сообщении Рустема Хамитова.

Все желающие могут ознакомиться с материалами проекта и оставить свои мнения до 16 февраля по адресу: проспект Октября, 118, кабинет 1Б.

Специалисты отмечают, что свалки являются источником загрязнения, что негативно сказывается на здоровье людей и экосистеме в целом. Устранение свалок поможет восстановить природный баланс.

Напомним, что в прошлом году данная свалка горела — задыхалась вся Черниковка.

Два города в Башкирии дышат ядами
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