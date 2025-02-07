Ядовитую свалку уберут в Уфе

Эти хранилища долгое время выступали источником экологического загрязнения. Поскольку ни один собственник земель не был установлен, город отвечает за проведение работ по их ликвидации и дальнейшей рекультивации участка. Бюджету Уфы придется взвалить брошенную бизнесом ношу на себя.