Все гениальное просто — как навсегда избавиться от налета в стиральной машине

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но даже она требует ухода. Особенно это касается порошкоприемника, который со временем покрывается неприятным слоем отложений. Некоторые владельцы готовы тратить время на его регулярную чистку, но проблема глубже: налет образуется не только на видимых частях, но и внутри машины. Этот процесс можно предотвратить без сложных манипуляций, и способ удивит своей простотой.