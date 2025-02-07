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Posted 7 февраля, 07:57

Published 7 февраля, 07:57

Modified 7 февраля, 08:44

Updated 7 февраля, 08:44

В Башкирии закрыли трассу Уфа-Оренбург

Федеральную трассу экстренно закрыли в Башкирии

7 февраля 2025, 07:57
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС.

В Башкирии закрыли трассу Уфа-Оренбург

Ограничение движения введено на участке трассы Уфа-Оренбург от Новой Васильевки до Салавата, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС в пятницу, 7 февраля.

Отмечено, что оно действует для маршруток, грузовиков и пассажирских автобусов и связано с плохой погодой. Объехать указанный участок можно через Салават. Предполагается, что ограничение снимут в 14:00 пятницы, 7 февраля. Специалисты советуют водителям в непогоду уменьшить скорость, держать дистанцию, увеличив её, и включить фары.

Отметим, что погода в Республике Башкортостан из-за её обширной площади не везде одинаковая, если сейчас в столице осадков не наблюдается, то местами по региону непогода «бушует». Кстати, о погоде на грядущие выходные вы можете узнать здесь. Судя по всему, холода сохранятся и зима продолжится.

Погода кардинально изменится в Башкирии
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