Федеральную трассу экстренно закрыли в Башкирии

Posted 7 февраля, 07:57
Published 7 февраля, 07:57
Modified 7 февраля, 08:44
Updated 7 февраля, 08:44
Отмечено, что оно действует для маршруток, грузовиков и пассажирских автобусов и связано с плохой погодой. Объехать указанный участок можно через Салават. Предполагается, что ограничение снимут в 14:00 пятницы, 7 февраля. Специалисты советуют водителям в непогоду уменьшить скорость, держать дистанцию, увеличив её, и включить фары.
Отметим, что погода в Республике Башкортостан из-за её обширной площади не везде одинаковая, если сейчас в столице осадков не наблюдается, то местами по региону непогода «бушует». Кстати, о погоде на грядущие выходные вы можете узнать здесь. Судя по всему, холода сохранятся и зима продолжится.