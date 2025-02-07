Федеральную трассу экстренно закрыли в Башкирии

Отметим, что погода в Республике Башкортостан из-за её обширной площади не везде одинаковая, если сейчас в столице осадков не наблюдается, то местами по региону непогода «бушует». Кстати, о погоде на грядущие выходные вы можете узнать здесь. Судя по всему, холода сохранятся и зима продолжится.