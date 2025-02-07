В России в 2025 году ожидается рекордный кешбэк для потребителей

Posted 7 февраля, 14:18
Published 7 февраля, 14:18
Modified 7 февраля, 14:20
Updated 7 февраля, 14:20
В 2024 году клиенты ВТБ заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году. Наиболее заметный рост выплат зафиксирован с мая по декабрь. Программой лояльности активно пользовались клиенты из разных регионов России: самые активные — жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. Среди федеральных округов наибольший кешбэк был зафиксирован на Урале, Северо-Западе и Дальнем Востоке.
— Обновление программы лояльности позволяет пользователям эффективно планировать свои расходы. В этом году мы фокусируемся на росте выгоды для каждого клиента и ожидаем, что благодаря новым проектам в 2025 году количество участников программы лояльности увеличится примерно в 2 раза, — отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.
Банк прогнозирует, что в 2025 году россияне смогут получить от 400 до 500 млрд рублей кешбэка — это станет рекордным показателем для российских потребителей. В этом году банки усилят конкуренцию и будут повышать размер кешбэка, запускать персональные предложения и создавать партнерские проекты между банками и различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнеров.