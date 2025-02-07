В РФ стартовала Всероссийская олимпиада на тему окружающей среде и экологии

В этом году впервые будут участвовать ученики 10-го и 11-го классов. Задания написаны с учетом их подготовки. Волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» проведут экологические уроки для школьников по всей России. Олимпиада открыта для всех желающих, а участие в ней бесплатное.