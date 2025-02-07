В РФ стартовала Всероссийская олимпиада на тему окружающей среде и экологии

Posted 7 февраля, 06:14
Published 7 февраля, 06:14
Modified 7 февраля, 06:14
Updated 7 февраля, 06:14
Участники олимпиады станут «мостиком» между природным и техногенным мирами, принимая экологически значимые решения и исследуя взаимосвязи в природе. Со своей стороны «Авито» подготовил блок вопросов, который поможет участникам узнать, что такое углеродный след, как его можно сократить и избежать излишнего расходования ресурсов.
В этом году впервые будут участвовать ученики 10-го и 11-го классов. Задания написаны с учетом их подготовки. Волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» проведут экологические уроки для школьников по всей России. Олимпиада открыта для всех желающих, а участие в ней бесплатное.
Как отметил руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин, «Авито» старается привлекать пользователей и сотрудников к инициативам, связанным с экологией, создавая образовательные проекты, в том числе интерактивные. Игровые задания учат детей оценивать последствия своих действий и бережно относиться к природе, отмечает Василий Лексин.
Пятый год подряд организаторами олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и платформа «Учи.ру» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнерами олимпиады выступают «Экосистема» и Агентство стратегических инициатив.
Руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина подчеркивает значимость экологического образования для будущего планеты. По ее словам, через задачи олимпиады школьники узнают, как повседневные действия влияют на окружающую среду. Методисты «Учи.ру» создали задания, с помощью которых участники поймут, как уменьшить углеродный след и сберечь природные ресурсы, добавила она.
Принять участие в олимпиаде можно на образовательной платформе. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится о состоянии окружающей среды, улучшая её для комфортной жизни. Ведётся работа в нескольких направлениях: создание инфраструктуры для сортировки и утилизации отходов, ликвидация свалок, очищение водоёмов, сохранение лесов, сокращение атмосферных выбросов, развитие экотуризма и защита редких видов животных.