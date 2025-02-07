В ходе СВО погиб мобилизованный из Башкирии

Posted 7 февраля, 11:42
Published 7 февраля, 11:42
Modified 7 февраля, 12:59
Updated 7 февраля, 12:59
Мужчине было 46 лет. Прощание с ним состоялось накануне в селе Буганак.
Талгат Хайретдинов родился в 1979 году в Абзелиловском районе, когда ему было восемь лет семья переехала в Буганак. Срочную службу проходил в Алтайском крае. Затем получил профессию тракториста. Работал в разных строительных организациях. До спецоперации работал на пилораме.
В сентябре 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в мотострелковом батальоне. За время службы дважды получил серьёзные ранения, но после лечения возвращался в строй.
Награжден медалями Суворова и «За воинскую доблесть».
Ранее сообщалось о гибели на СВО сироты из этого же района.