mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 11:42

Published 7 февраля, 11:42

Modified 7 февраля, 12:59

Updated 7 февраля, 12:59

Рядовой из Башкирии погиб на СВО

В ходе СВО погиб мобилизованный из Башкирии

7 февраля 2025, 11:42
Фото: Администрация Белорецкого района.

Рядовой из Башкирии погиб на СВО

Сюжет
Мобилизация
Талгат Хайретдинов из Белорецкого района погиб в зоне СВО, сообщает администрация муниципалитета в пятницу, 7 февраля.

Мужчине было 46 лет. Прощание с ним состоялось накануне в селе Буганак.

Талгат Хайретдинов родился в 1979 году в Абзелиловском районе, когда ему было восемь лет семья переехала в Буганак. Срочную службу проходил в Алтайском крае. Затем получил профессию тракториста. Работал в разных строительных организациях. До спецоперации работал на пилораме.

Чиновник из Уфы удивился награде с СВО
Узнать подробнее

В сентябре 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в мотострелковом батальоне. За время службы дважды получил серьёзные ранения, но после лечения возвращался в строй.

Награжден медалями Суворова и «За воинскую доблесть».

Ранее сообщалось о гибели на СВО сироты из этого же района.

Читайте также:
Сирота из Белорецкого района погиб на СВОБашкирский депутат получил главную медаль ВДВВ последний путь проводили бойца СВО из Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Общество#Мобилизация#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белорецкий район#Белебей#Военная служба#Мелеуз#Янаул#Мотострелковый батальон#Гибель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика