В ходе СВО погиб мобилизованный из Башкирии

Талгат Хайретдинов родился в 1979 году в Абзелиловском районе, когда ему было восемь лет семья переехала в Буганак. Срочную службу проходил в Алтайском крае. Затем получил профессию тракториста. Работал в разных строительных организациях. До спецоперации работал на пилораме.