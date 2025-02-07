Уфимцев готовят к атакам дронов

Новая система будет работать автоматически. При налётах беспилотников или ракетной опасности специальный сигнал будет передаваться по селекторной связи, а также через приложение «Умный дом». Подобный опыт ранее внедрили в ряде других российских регионов, в частности, находящихся в близости с границей Украины.