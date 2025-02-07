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Posted 7 февраля, 13:18

Published 7 февраля, 13:18

Modified 7 февраля, 13:20

Updated 7 февраля, 13:20

Сигнализация атаки дронов появится в квартирах уфимцев

Уфимцев готовят к атакам дронов

7 февраля 2025, 13:18
Фото: 1MI.

Сигнализация атаки дронов появится в квартирах уфимцев

Оповещать жителей башкирской столицы о ЧП начнут по домофонам, стало известно в пятницу, 7 февраля, от начальник городского Управления гражданской защиты Руслана Шайдуллина.

Новая система будет работать автоматически. При налётах беспилотников или ракетной опасности специальный сигнал будет передаваться по селекторной связи, а также через приложение «Умный дом». Подобный опыт ранее внедрили в ряде других российских регионов, в частности, находящихся в близости с границей Украины.

О конкретных сроках, в которые домофоны подключат к системам оповещения, власти не сообщали. Сейчас прорабатываются соответствующие «технические решения». Ясно, что к работе подключат и городских провайдеров.

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Напомним, как сообщал Mkset, в последний раз об угрозе атаки БПЛА в Башкирии сообщалось 6 февраля.

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