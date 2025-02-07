Уфимцам дали неожиданный выходной

Posted 7 февраля, 11:25
Published 7 февраля, 11:25
Modified 7 февраля, 12:56
Updated 7 февраля, 12:56
Речь идёт о дополнительном выходном 31 марта. Всё дело в том, что 30 марта, которое выпадает на воскресный день, мусульмане будут отмечать большой религиозный праздник — Ураза-байрам. Поэтому выходной с него будет перенесён на понедельник.
Ураза-Байрам является одним из ключевых событий в исламе. Этот радостный день наступает после завершения Рамадана, когда мусульмане могут вновь вкушать пищу после дневного поста.
Отметим, что после этого длинными выходными станут майские праздники, когда отдохнём с 1-е по 4-е число, а затем с 8-го по 9-е. А в пятницу, 6 июня, жителей региона ждёт выходной в честь Курбан-Байрама.