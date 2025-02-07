mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 11:25

Published 7 февраля, 11:25

Modified 7 февраля, 12:56

Updated 7 февраля, 12:56

Жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной весной

Уфимцам дали неожиданный выходной

7 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI.

Жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной весной

Жителей Республики Башкортостан ждёт приятный сюрприз в конце марта, напомнили в Минтруда региона в пятницу, 7 февраля.

Речь идёт о дополнительном выходном 31 марта. Всё дело в том, что 30 марта, которое выпадает на воскресный день, мусульмане будут отмечать большой религиозный праздник — Ураза-байрам. Поэтому выходной с него будет перенесён на понедельник.

Морозно и снежно: какими будут выходные в Уфе
Узнать подробнее

Ураза-Байрам является одним из ключевых событий в исламе. Этот радостный день наступает после завершения Рамадана, когда мусульмане могут вновь вкушать пищу после дневного поста.

Отметим, что после этого длинными выходными станут майские праздники, когда отдохнём с 1-е по 4-е число, а затем с 8-го по 9-е. А в пятницу, 6 июня, жителей региона ждёт выходной в честь Курбан-Байрама.

Читайте также:
Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в февралеУфимкам не нужны книжки и игрушки — названы худшие подарки на 14 февраляПразднуем Китайский Новый год, катаемся на лыжах: чем заняться в Уфе на выходных
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Курбан-Байрам#Выходной
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика