Уфимца арестовали за дебош в аэропорту

Пассажир рейса «Екатеринбург — Уфа» устроил беспорядки в аэропорту «Кольцо» в четверг, 6 февраля. Мужчина уже проходил на посадку, когда сотрудники наземного обслуживания авиарейса заметили, что 41-летний гражданин пьян. От мужчины не только разило спиртным, но он также нарушал общественный порядок — приставал к людям и орал матом. Было принято решение отказать ему в перелёте. И тут житель Башкирии просто вышел из себя. Утихомирить буйного пассажира поручили полиции. На него оформили протокол за мелкое хулиганство. От освидетельствования нарушитель спокойствия отказался.