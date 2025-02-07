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Posted 7 февраля, 11:24

Published 7 февраля, 11:24

Modified 7 февраля, 11:26

Updated 7 февраля, 11:26

Уфимца арестовали за дебош в аэропорту

Уфимца арестовали за дебош в аэропорту

7 февраля 2025, 11:24
Фото: mkset.ru.
Безработный житель Республики Башкортостан сможет обдумать свое поведение в течение трех суток в спецприёмнике, сообщает в пятницу, 7 февраля, пресс-служба транспортной полиции Урала.

Пассажир рейса «Екатеринбург — Уфа» устроил беспорядки в аэропорту «Кольцо» в четверг, 6 февраля. Мужчина уже проходил на посадку, когда сотрудники наземного обслуживания авиарейса заметили, что 41-летний гражданин пьян. От мужчины не только разило спиртным, но он также нарушал общественный порядок — приставал к людям и орал матом. Было принято решение отказать ему в перелёте. И тут житель Башкирии просто вышел из себя. Утихомирить буйного пассажира поручили полиции. На него оформили протокол за мелкое хулиганство. От освидетельствования нарушитель спокойствия отказался.

Материалы административного дела в отношении горе-пассажира рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Итог — трое суток ареста.

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Напомним, ранее самолёт «Аэрофлота» засёк в небе над Уфой НЛО.

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