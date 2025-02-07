Уфимские вандалы взялись за детские площадки

Отдельно отмечено, что в парке работают 93 камеры видеонаблюдения и таким «любителям» следует много раз подумать перед подобными погромами. Ущерб, причиненный общественной собственности, требует затрат на восстановление, и это может быть особенно чувствительным для местного бюджета.