mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:24

Published 7 февраля, 07:24

Modified 7 февраля, 08:49

Updated 7 февраля, 08:49

Вандалы устроили погром в Уфе

Уфимские вандалы взялись за детские площадки

7 февраля 2025, 07:24
Фото: Администрация Уфы.

Вандалы устроили погром в Уфе

Уфимские вандалы устроили погром в Затонском парке «Волна», сообщает мэрия столицы Башкирии в пятницу, 7 февраля.

Хулиганам помешала детская площадка «Автогородок», на которой они разгромили светофоры. Заявление на уфимцев, которые любят погромить городское имущество, уже написано. Виновные буду наказаны. Если их, конечно, установит полиция.

Отдельно отмечено, что в парке работают 93 камеры видеонаблюдения и таким «любителям» следует много раз подумать перед подобными погромами. Ущерб, причиненный общественной собственности, требует затрат на восстановление, и это может быть особенно чувствительным для местного бюджета.

Отметим, что только вчера сообщалось ещё об одном акте вандализма в столице Республики Башкортостан. На этот раз компании хулиганов чем-то не понравилась городская остановка.

Уфимская банда на век отправилась в колонию за бесчеловечные преступления
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирские вандалы заставили родителей заплатитьУфимцы борются с цивилизациейПохитителя ребенка нашли в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Вандализм#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Камеры видеонаблюдения#Хулиганы#Погром#Детские площадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика