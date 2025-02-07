Уфимские вандалы взялись за детские площадки

Posted 7 февраля, 07:24
Published 7 февраля, 07:24
Modified 7 февраля, 08:49
Updated 7 февраля, 08:49
Хулиганам помешала детская площадка «Автогородок», на которой они разгромили светофоры. Заявление на уфимцев, которые любят погромить городское имущество, уже написано. Виновные буду наказаны. Если их, конечно, установит полиция.
Отдельно отмечено, что в парке работают 93 камеры видеонаблюдения и таким «любителям» следует много раз подумать перед подобными погромами. Ущерб, причиненный общественной собственности, требует затрат на восстановление, и это может быть особенно чувствительным для местного бюджета.
Отметим, что только вчера сообщалось ещё об одном акте вандализма в столице Республики Башкортостан. На этот раз компании хулиганов чем-то не понравилась городская остановка.