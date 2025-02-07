Ученые нашли доказательства культуры у шимпанзе — и мы ее уничтожаем

Posted 7 февраля, 11:00
Published 7 февраля, 11:00
Modified 7 февраля, 11:00
Updated 7 февраля, 11:00
Если вы бывали в разных регионах страны, то наверняка обращали внимание на особенности местных акцентов и диалектов. Удивительно, но подобные различия наблюдаются и у наших ближайших родственников — шимпанзе. Эти приматы общаются с помощью жестов, которые варьируются от группы к группе, образуя что-то наподобие локального «языка».
Исследование, опубликованное в научном журнале Current Biology, показало, что шимпанзе используют жесты для выражения эмоций, привлечения внимания и взаимодействия с окружающими. Например, самцы, чтобы продемонстрировать интерес к самкам, применяют такие сигналы, как потряхивание ветками, ощипывание листьев, удары пяткой или стук костяшками пальцев.
Каждое сообщество шимпанзе формирует уникальный набор подобных жестов. Это можно сравнить с тем, как люди в разных регионах используют специфические выражения или интонации. Примечательно, что эти приматы учатся жестам друг у друга, перенимая новые способы общения.
Наблюдения, охватывающие 45 лет, показали, что у шимпанзе может исчезать определенный жест, если прерывается передача знаний между поколениями. Примером стала группа западных шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д’Ивуар. Ученые заметили, что жест «стук костяшками пальцев», которым ранее пользовались все самцы, полностью исчез за последние 20 лет.
Почему это произошло? Ответ кроется в человеческой деятельности. Браконьерство, вырубка лесов и другие формы вмешательства людей привели к сокращению численности популяции. В этой группе последний взрослый самец был убит в 2008 году, и жест, не переданный молодым поколениям, просто исчез.
Социальное обучение у шимпанзе играет ключевую роль в сохранении их культуры. Эти приматы, как и люди, обладают способностью передавать накопленные знания, что делает их схожими с нами. Когда такие «диалекты» исчезают, теряется не только их способ общения, но и часть уникального поведения, накопленного поколениями.
Исчезновение жестов может показаться мелочью, но это сигнал о серьезных экологических проблемах. Шимпанзе — лишь один из видов, чья культура страдает из-за человеческой деятельности. Это заставляет задуматься о том, как наши действия влияют на природные экосистемы.
Авторы исследования подчеркивают, что защита шимпанзе и их среды обитания важна не только для сохранения вида, но и для понимания эволюции человеческого общества. Социальное обучение — процесс, лежащий в основе культурного развития, — изучается у приматов, чтобы лучше понять наше собственное прошлое.
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