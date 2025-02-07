Ученые нашли доказательства культуры у шимпанзе — и мы ее уничтожаем

Социальное обучение у шимпанзе играет ключевую роль в сохранении их культуры. Эти приматы, как и люди, обладают способностью передавать накопленные знания, что делает их схожими с нами. Когда такие «диалекты» исчезают, теряется не только их способ общения, но и часть уникального поведения, накопленного поколениями.