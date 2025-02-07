mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 11:00

Published 7 февраля, 11:00

Modified 7 февраля, 11:00

Updated 7 февраля, 11:00

Ученые нашли доказательства культуры у шимпанзе — и мы ее уничтожаем

Ученые нашли доказательства культуры у шимпанзе — и мы ее уничтожаем

7 февраля 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney. Ученые нашли доказательства культуры у шимпанзе — и мы ее уничтожаем
У шимпанзе есть уникальные способы общения, которые можно сравнить с диалектами. Однако ученые заметили тревожную тенденцию: некоторые жесты, характерные для этих приматов, исчезают. В чем причина и что это значит для их будущего?

Если вы бывали в разных регионах страны, то наверняка обращали внимание на особенности местных акцентов и диалектов. Удивительно, но подобные различия наблюдаются и у наших ближайших родственников — шимпанзе. Эти приматы общаются с помощью жестов, которые варьируются от группы к группе, образуя что-то наподобие локального «языка».

О чем речь: что такое «язык» шимпанзе

Исследование, опубликованное в научном журнале Current Biology, показало, что шимпанзе используют жесты для выражения эмоций, привлечения внимания и взаимодействия с окружающими. Например, самцы, чтобы продемонстрировать интерес к самкам, применяют такие сигналы, как потряхивание ветками, ощипывание листьев, удары пяткой или стук костяшками пальцев.

Каждое сообщество шимпанзе формирует уникальный набор подобных жестов. Это можно сравнить с тем, как люди в разных регионах используют специфические выражения или интонации. Примечательно, что эти приматы учатся жестам друг у друга, перенимая новые способы общения.

О чем речь: что такое «язык» шимпанзе
О чем речь: что такое «язык» шимпанзе. Фото: Изображение Midjourney

Что угрожает «диалектам» приматов

Наблюдения, охватывающие 45 лет, показали, что у шимпанзе может исчезать определенный жест, если прерывается передача знаний между поколениями. Примером стала группа западных шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д’Ивуар. Ученые заметили, что жест «стук костяшками пальцев», которым ранее пользовались все самцы, полностью исчез за последние 20 лет.

Почему это произошло? Ответ кроется в человеческой деятельности. Браконьерство, вырубка лесов и другие формы вмешательства людей привели к сокращению численности популяции. В этой группе последний взрослый самец был убит в 2008 году, и жест, не переданный молодым поколениям, просто исчез.

Почему это важно

Социальное обучение у шимпанзе играет ключевую роль в сохранении их культуры. Эти приматы, как и люди, обладают способностью передавать накопленные знания, что делает их схожими с нами. Когда такие «диалекты» исчезают, теряется не только их способ общения, но и часть уникального поведения, накопленного поколениями.

Исчезновение жестов может показаться мелочью, но это сигнал о серьезных экологических проблемах. Шимпанзе — лишь один из видов, чья культура страдает из-за человеческой деятельности. Это заставляет задуматься о том, как наши действия влияют на природные экосистемы.

Выводы ученых

Авторы исследования подчеркивают, что защита шимпанзе и их среды обитания важна не только для сохранения вида, но и для понимания эволюции человеческого общества. Социальное обучение — процесс, лежащий в основе культурного развития, — изучается у приматов, чтобы лучше понять наше собственное прошлое.

Сидим с бобром за столом — как чешские бобры за пару дней сделали работу в $1 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Сражения рыб и ночная охота акулы — лучшие фото Ocean Art 2024У осьминога есть собственный мозг в каждой руке! Ученые объясняют многозадачностьЧерез языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить
#Ольга Харина#Животные#Живая природа#Дикие животные#Все материалы авторов#КЦ#Экзотические животные#Животный мир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика