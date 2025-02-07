Тульская область и Почта России будут развивать почтовую сеть в регионе

В Тульской области функционирует 471 стационарное почтовое отделение, среди которых 146 расположено в городах, а 325 — в сельской местности. Почта активно развивает цифровые сервисы и предлагает востребованные услуги для населения. Клиенты могут получать посылки по QR-коду или через почтоматы, а также пользоваться зонами самообслуживания. Традиционные услуги тоже остаются популярными. В 2024 году в области было обработано свыше 20 миллионов единиц письменной корреспонденции и более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, оформленных через почту, превысило 3 млн.