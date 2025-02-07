Тульская область и Почта России будут развивать почтовую сеть в регионе

Posted 7 февраля, 17:22
Published 7 февраля, 17:22
Modified 7 февраля, 17:22
Updated 7 февраля, 17:22
В соглашении обозначено, что сотрудничество правительства Тульской области и ведущего оператора почтовых услуг в стране будет нацелено на продолжение модернизации почтовых отделений, улучшение доступности и качества почтовых услуг, а также поддержку внедрения новых технологий, пишет newizv.ru.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что продуктивное взаимодействие с местными властями является необходимой основой для функционирования такого социального института, как почта. Он отметил, что подписанное соглашение конкретизирует совместные меры для повышения качества почтовых услуг в Тульской области, особенно в сельских районах, где почтовая служба играет критически важную роль в предоставлении традиционных, финансовых и социальных услуг.
«Приятно видеть, что наши приоритеты работы совпадают», — отметил Михаил Волков.
Он также отметил, что сотрудничество по тем направлениям, которые были обозначены на встрече и в соглашении, продолжится.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 11 сентября 2021 года № Пр-1703 в течение трех лет в Тульской области было модернизировано 33 почтовых отделения. Это позволило создать комфортные офисы в сельских населённых пунктах региона — почти 60 000 граждан теперь могут пользоваться современными услугами. Помимо популярных почтовых и финансовых услуг жители имеют возможность самостоятельно измерять показатели здоровья с помощью медицинских приборов. В рамках программы модернизации в Тульской области начали появляться быстровозводимые почтовые отделения. Обновление почты в селах продолжится и в текущем году.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что региональное правительство готово продолжать сотрудничество с «Почтой России». Изменения и реформы в работе почтовой службы планируют осуществлять в рамках региональной программы «Наш район», ориентированной на решение местных проблем. Он подчеркнул, что это поможет улучшить качество и доступность почтовых услуг, а также уменьшить число жалоб от жителей.
В Тульской области функционирует 471 стационарное почтовое отделение, среди которых 146 расположено в городах, а 325 — в сельской местности. Почта активно развивает цифровые сервисы и предлагает востребованные услуги для населения. Клиенты могут получать посылки по QR-коду или через почтоматы, а также пользоваться зонами самообслуживания. Традиционные услуги тоже остаются популярными. В 2024 году в области было обработано свыше 20 миллионов единиц письменной корреспонденции и более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, оформленных через почту, превысило 3 млн.