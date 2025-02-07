Стройка в Уфе оказалась криминальным спрутом

Как считает следствие, шестеро коллег летом 2024 года объединили свои таланты, полномочия и усилия на едином поприще — незаконном обогащении. Схема была предельно проста. Бизнес даёт взятку — чиновники без проволочек подмахивают нужные документы. И все в выгоде. У чиновников в карманах хрустят купюры, у бизнеса быстро входят в эксплуатацию новые объекты. Как говорится, всё тип-топ. Но где-то схема дала сбой. Про поборы с бизнес — от ₽50`000 до ₽2,5 млн — узнали сотрудники ФСБ. Сбор доказательной базы и предъявление обвинения стали делом времени.