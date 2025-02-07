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Posted 7 февраля, 11:46

Published 7 февраля, 11:46

Modified 7 февраля, 11:53

Updated 7 февраля, 11:53

В Уфе арестовали высокопоставленных чиновников

Стройка в Уфе оказалась криминальным спрутом

7 февраля 2025, 11:46
Фото: mkset.ru.

В Уфе арестовали высокопоставленных чиновников

Следствие решило объединить дела фигурантов в одно производство, сообщает пресс-служба СК Башкирии в пятницу, 7 февраля.

Коррупционные ниточки в сфере строительства в Уфе стали единым клубком. Как сообщает СК Башкирии, шестеро сотрудников регионального Госкомитета по жилищному и строительному надзору стали фигурантами единого уголовного дела. Всех их считают причастными к крупномасштабной коррупции. Криминальные ниточки привели на самую верхушку власти — к председателю Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

Как считает следствие, шестеро коллег летом 2024 года объединили свои таланты, полномочия и усилия на едином поприще — незаконном обогащении. Схема была предельно проста. Бизнес даёт взятку — чиновники без проволочек подмахивают нужные документы. И все в выгоде. У чиновников в карманах хрустят купюры, у бизнеса быстро входят в эксплуатацию новые объекты. Как говорится, всё тип-топ. Но где-то схема дала сбой. Про поборы с бизнес — от ₽50`000 до ₽2,5 млн — узнали сотрудники ФСБ. Сбор доказательной базы и предъявление обвинения стали делом времени.

— Судом по ходатайству следователя двоим строительным инспекторам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, начальнику организационно-контрольного отдела — в виде домашнего ареста. Уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом по обвинению начальника отдела строительного надзора, ведущего специалиста и бывшего председателя Госкомитета и взяткодателей, в отношении которых также избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества, — сообщает СК Башкирии.
Фото: УФСБ РБ
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Видео: mkset.ru. Видео УФСБ РБ

Напомним, 2024 год для Башкирии завершился крупным коррупционным скандалом именно в стройке — тогда в СИЗО отправили Артура Давлетшина, уже экс-председателя регионального Госкомитета по жилищному и строительному надзору. По сведениям источников, он потребовал ₽2,85 млн за скорейший ввод в эксплуатацию строительного объекта в Благовещенске — логистического центра маркетплейса Ozon.

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