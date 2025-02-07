Стихия поставила под угрозу авиарейсы в Уфу

Запуску самолётов по нескольким направлениям помешало атмосферное давление: в Северной столице зафиксировали почти 800 мм ртутного столба. В таких условиях становится невозможным выполнение рейсов воздушными суднами A320 и «Сухой Суперджет». Так, не дождались посадки пассажиры, собиравшиеся отправляться в Новый Уренгой, Москву. Калининград, Ухту, Тбилиси, Апатиты, Самару, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и другие города.