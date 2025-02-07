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Posted 7 февраля, 17:20

Published 7 февраля, 17:20

Modified 7 февраля, 17:22

Updated 7 февраля, 17:22

Авиарейсы в Уфу оказались под угрозой

Стихия поставила под угрозу авиарейсы в Уфу

7 февраля 2025, 17:20
Фото: 1MI.

Авиарейсы в Уфу оказались под угрозой

Петербургский аэропорт Пулково в пятницу, 7 февраля, отменил часть рейсов в связи с погодными условиями, гласит информация с сайта воздушной гавани.

Запуску самолётов по нескольким направлениям помешало атмосферное давление: в Северной столице зафиксировали почти 800 мм ртутного столба. В таких условиях становится невозможным выполнение рейсов воздушными суднами A320 и «Сухой Суперджет». Так, не дождались посадки пассажиры, собиравшиеся отправляться в Новый Уренгой, Москву. Калининград, Ухту, Тбилиси, Апатиты, Самару, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и другие города.

Уфу, несмотря на погоду, отмена рейсов миновала, так как выполнялись перелёты на других типах воздушных суден. Аэропорт башкирской столицы 7 февраля также отправил все планировавшиеся рейсы в Санкт-Петербург.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге гласит, что условия должны стать более благоприятными в субботу, 8 февраля.

НЛО заметили над Уфой
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Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Уфу, окружили фантомные метки.

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