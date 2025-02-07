Стихия поставила под угрозу авиарейсы в Уфу

Posted 7 февраля, 17:20
Published 7 февраля, 17:20
Modified 7 февраля, 17:22
Updated 7 февраля, 17:22
Запуску самолётов по нескольким направлениям помешало атмосферное давление: в Северной столице зафиксировали почти 800 мм ртутного столба. В таких условиях становится невозможным выполнение рейсов воздушными суднами A320 и «Сухой Суперджет». Так, не дождались посадки пассажиры, собиравшиеся отправляться в Новый Уренгой, Москву. Калининград, Ухту, Тбилиси, Апатиты, Самару, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и другие города.
Уфу, несмотря на погоду, отмена рейсов миновала, так как выполнялись перелёты на других типах воздушных суден. Аэропорт башкирской столицы 7 февраля также отправил все планировавшиеся рейсы в Санкт-Петербург.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге гласит, что условия должны стать более благоприятными в субботу, 8 февраля.
Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Уфу, окружили фантомные метки.