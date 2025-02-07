Старушка с топором отчаянно боролась с гололёдом в Уфе

В городе долгое время была положительная температура, но в последние дни заметно похолодало, и на дорогах с тротуарами образовалась наледь. Люди в соцсетях отмечают, что если с дорогами коммунальщики более-менее справляются, то на многих тротуарах творится настоящий ужас. Одним из символов этого «ужаса», а, точнее, борьбы с ним, и стала вышеуказанная горожанка с холодным оружием.