Старушка с топором отчаянно боролась с гололёдом в Уфе

Posted 7 февраля, 12:48
Published 7 февраля, 12:48
Modified 7 февраля, 12:51
Updated 7 февраля, 12:51
В городе долгое время была положительная температура, но в последние дни заметно похолодало, и на дорогах с тротуарами образовалась наледь. Люди в соцсетях отмечают, что если с дорогами коммунальщики более-менее справляются, то на многих тротуарах творится настоящий ужас. Одним из символов этого «ужаса», а, точнее, борьбы с ним, и стала вышеуказанная горожанка с холодным оружием.
— Смелая женщина, работает на пользу общества, а вот кто должен — не справляется, — пишет Кирилл Д.
— Песочком то тротуары посыпали, но всё равно жутко скользко. Какие-то более умные и правильные меры нужны, — считает Игорь Р.
Между тем в городе, помимо женщины, появился и другой ледоруб. По данным властей Октябрьского района, теперь тротуары находятся под защитой нового специализированного оборудования — ледоруба, единственного во всем городе. Его уникальная насадка позволяет рыхлить слои льда, утверждают чиновники.
Теперь остаётся наблюдать, кто из ледорубов лучше справится со своей работой.
О погоде на грядущие выходные вы можете прочитать здесь.