mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 12:48

Published 7 февраля, 12:48

Modified 7 февраля, 12:51

Updated 7 февраля, 12:51

Вооружённая уфимка спасает коммунальщиков

Старушка с топором отчаянно боролась с гололёдом в Уфе

7 февраля 2025, 12:48

Вооружённая уфимка спасает коммунальщиков

Женщина с топором в руках пробивает слои льда на тротуарах столицы Башкортостана, именно такое фото стало гулять по городским пабликам в пятницу, 7 февраля.

В городе долгое время была положительная температура, но в последние дни заметно похолодало, и на дорогах с тротуарами образовалась наледь. Люди в соцсетях отмечают, что если с дорогами коммунальщики более-менее справляются, то на многих тротуарах творится настоящий ужас. Одним из символов этого «ужаса», а, точнее, борьбы с ним, и стала вышеуказанная горожанка с холодным оружием.

Фото: Телеграм-канал Ufa_rb
— Смелая женщина, работает на пользу общества, а вот кто должен — не справляется, — пишет Кирилл Д.
— Песочком то тротуары посыпали, но всё равно жутко скользко. Какие-то более умные и правильные меры нужны, — считает Игорь Р.

Между тем в городе, помимо женщины, появился и другой ледоруб. По данным властей Октябрьского района, теперь тротуары находятся под защитой нового специализированного оборудования — ледоруба, единственного во всем городе. Его уникальная насадка позволяет рыхлить слои льда, утверждают чиновники.

Теперь остаётся наблюдать, кто из ледорубов лучше справится со своей работой.

О погоде на грядущие выходные вы можете прочитать здесь.

Читайте также:
Уфимский чиновник объявил войну автохамамБашкирия превратится в катокКонец января расстроит уфимцев
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Социальные сети#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Гололёд#Тротуары#Коммунальные службы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика