Смертельный форсаж: подросток умер в больнице после страшной аварии в Белорецке

Posted 7 февраля, 06:18
Published 7 февраля, 06:18
Modified 7 февраля, 07:46
Updated 7 февраля, 07:46
Напомним, в городе столкнулись Ford Mustang и вышеуказанная иномарка. Оба водителя были пьяны. Причём владелец Ford Mustang в прошлом году 150 раз нарушил правила дорожного движения. Второй водитель в 2022 году был лишён прав, потому что дал Hyundai Creta покататься нетрезвому знакомому.
Возбуждено уголовное дело. Водитель Ford Mustang задержан, ему может грозить от 5 до 15 лет.
Специалисты предупреждают, что пьяная езда — это серьезная угроза, как для водителя, так и для других участников дорожного движения. У выпивших ухудшаются реакция и способность оценивать ситуации на дороге, что ведет к увеличению риска аварий
Ранее сообщалось об аварии в Уфе возле Театра кукол. Там сбили пешехода, который хотел перебежать дорогу, но попал под машину. Однако всё этим не завершилось. Горожанин встал, пришёл в себя и пошёл выяснять отношения с автовладельцем.