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Posted 7 февраля, 06:18

Published 7 февраля, 06:18

Modified 7 февраля, 07:46

Updated 7 февраля, 07:46

16-летний парень скончался после ДТП в Башкирии

Смертельный форсаж: подросток умер в больнице после страшной аварии в Белорецке

7 февраля 2025, 06:18
Фото: ГИБДД Башкирии.

16-летний парень скончался после ДТП в Башкирии

Пассажир Hyundai Creta умер в больнице после недавней аварии в Белорецке, сообщает ГИБДД Республики Башкортостан в пятницу, 7 февраля.

Напомним, в городе столкнулись Ford Mustang и вышеуказанная иномарка. Оба водителя были пьяны. Причём владелец Ford Mustang в прошлом году 150 раз нарушил правила дорожного движения. Второй водитель в 2022 году был лишён прав, потому что дал Hyundai Creta покататься нетрезвому знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Водитель Ford Mustang задержан, ему может грозить от 5 до 15 лет.

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Специалисты предупреждают, что пьяная езда — это серьезная угроза, как для водителя, так и для других участников дорожного движения. У выпивших ухудшаются реакция и способность оценивать ситуации на дороге, что ведет к увеличению риска аварий

Ранее сообщалось об аварии в Уфе возле Театра кукол. Там сбили пешехода, который хотел перебежать дорогу, но попал под машину. Однако всё этим не завершилось. Горожанин встал, пришёл в себя и пошёл выяснять отношения с автовладельцем.

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