Смертельный форсаж: подросток умер в больнице после страшной аварии в Белорецке

Ранее сообщалось об аварии в Уфе возле Театра кукол. Там сбили пешехода, который хотел перебежать дорогу, но попал под машину. Однако всё этим не завершилось. Горожанин встал, пришёл в себя и пошёл выяснять отношения с автовладельцем.