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Posted 7 февраля, 06:34

Published 7 февраля, 06:34

Modified 7 февраля, 07:41

Updated 7 февраля, 07:41

Падение лифта в Уфе заинтересовало СК Башкирии

Следователи взялись за «лифт смерти» в Уфе

7 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI.

Падение лифта в Уфе заинтересовало СК Башкирии

СК Республики Башкортостан выясняет, почему лифт с тремя девушками рухнул в Уфе, сообщает ведомство в пятницу, 7 февраля.

Напомним, он застрял на третьем этаже дома, но в какой-то момент резко полетел вниз. Чудом, никто не пострадал. Хотя внутри кабины находились три пассажира. Факт происшествия подтверждает видеозапись. Городские спасатели узнали о ЧП только из соцсетей, так как к ним, как и к медикам, никто за помощью не обращался.

Следователи изучают всё, касающееся данного лифта — ремонт, содержание и другие аспекты. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Если вы застряли в лифте, то специалисты советуют сохранять спокойствие. Нажмите кнопку вызова. Обычно лифты оснащены системой связи с диспетчером. Сообщите о ситуации. Если есть возможность, позвоните в службу спасения или напишите кому-то, кто может помочь вам.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирии в страшном пожаре погибла семейная пара.

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