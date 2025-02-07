Следователи взялись за «лифт смерти» в Уфе

Posted 7 февраля, 06:34
Published 7 февраля, 06:34
Modified 7 февраля, 07:41
Updated 7 февраля, 07:41
Напомним, он застрял на третьем этаже дома, но в какой-то момент резко полетел вниз. Чудом, никто не пострадал. Хотя внутри кабины находились три пассажира. Факт происшествия подтверждает видеозапись. Городские спасатели узнали о ЧП только из соцсетей, так как к ним, как и к медикам, никто за помощью не обращался.
Следователи изучают всё, касающееся данного лифта — ремонт, содержание и другие аспекты. По результатам будет принято процессуальное решение.
Если вы застряли в лифте, то специалисты советуют сохранять спокойствие. Нажмите кнопку вызова. Обычно лифты оснащены системой связи с диспетчером. Сообщите о ситуации. Если есть возможность, позвоните в службу спасения или напишите кому-то, кто может помочь вам.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкирии в страшном пожаре погибла семейная пара.