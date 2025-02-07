Следователи взялись за «лифт смерти» в Уфе

Напомним, он застрял на третьем этаже дома, но в какой-то момент резко полетел вниз. Чудом, никто не пострадал. Хотя внутри кабины находились три пассажира. Факт происшествия подтверждает видеозапись. Городские спасатели узнали о ЧП только из соцсетей, так как к ним, как и к медикам, никто за помощью не обращался.