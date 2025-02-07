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Posted 7 февраля, 04:58

Published 7 февраля, 04:58

Modified 7 февраля, 05:02

Updated 7 февраля, 05:02

В Башкирии сгорел склад

Склад едва не рванул в Башкирии

7 февраля 2025, 04:58
Фото: МЧС РБ.

В Башкирии сгорел склад

Пожарным пришлось тушить почти 500 квадратных метров помещения для хранения из настила и металла, сообщает в пятницу, 7 февраля, администрация Стерлитамака.

Склад из металлокаркаса, обшитый профнастилом, вспыхнул около четырех часов утра на улице Салтыкова-Щедрина в Стерлитамаке. Площадь пожара составила порядка 480 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к пяти утра, сообщает мэрия Стерлитамака.

— Удалось вынести из огня 12 баллонов с горючим. Это три кислородных баллона и девять пропановых. Жертв и пострадавших нет, — сообщает МЧС Башкирии.

Причина пожара пока что не установлена. Официальные ведомства предварительные версии того, из-за чего случилось возгорание, не озвучивают. Прокуратура Башкирии начала свою проверку всех обстоятельств.

Пожар в Стерлитамаке 7 февраля 2025
Пожар в Стерлитамаке 7 февраля 2025
Пожар в Стерлитамаке 7 февраля 2025
Пожар в Стерлитамаке 7 февраля 2025
Пожар в Стерлитамаке 7 февраля 2025. Фото: МЧС РБ
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Напомним, ранее в огне погибла пожилая супружеская пара.

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