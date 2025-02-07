Склад едва не рванул в Башкирии

Posted 7 февраля, 04:58
Published 7 февраля, 04:58
Modified 7 февраля, 05:02
Updated 7 февраля, 05:02
Склад из металлокаркаса, обшитый профнастилом, вспыхнул около четырех часов утра на улице Салтыкова-Щедрина в Стерлитамаке. Площадь пожара составила порядка 480 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к пяти утра, сообщает мэрия Стерлитамака.
— Удалось вынести из огня 12 баллонов с горючим. Это три кислородных баллона и девять пропановых. Жертв и пострадавших нет, — сообщает МЧС Башкирии.
Причина пожара пока что не установлена. Официальные ведомства предварительные версии того, из-за чего случилось возгорание, не озвучивают. Прокуратура Башкирии начала свою проверку всех обстоятельств.