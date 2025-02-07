Скандальной чиновнице в Уфе смягчили запреты

Начальницу капстроительства задержали в апреле 2024 года по подозрению в ее злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи считают, что она санкционировала закупку контрафактного медоборудования для медучреждений, хотя знала о том, что оно не соответствует установленным требованиям заказчиков. Данное решение было принято, по мнению следствия, из-за её опасений за дальнейшую карьеру.