Скандальной чиновнице в Уфе смягчили запреты

Posted 7 февраля, 12:24
Published 7 февраля, 12:24
Modified 7 февраля, 12:55
Updated 7 февраля, 12:55
Теперь ей разрешено использовать телефонную связь и разрешён доступ в Сеть. Также чиновнице продлили время, когда она может выходить из своей квартиры на улицу.
Также суд сообщает, что мера пресечения женщине продлена до 12 апреля.
Начальницу капстроительства задержали в апреле 2024 года по подозрению в ее злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи считают, что она санкционировала закупку контрафактного медоборудования для медучреждений, хотя знала о том, что оно не соответствует установленным требованиям заказчиков. Данное решение было принято, по мнению следствия, из-за её опасений за дальнейшую карьеру.