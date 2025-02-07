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Posted 7 февраля, 12:24

Published 7 февраля, 12:24

Modified 7 февраля, 12:55

Updated 7 февраля, 12:55

Суд вынес новое решение по Инне Иксановой

Скандальной чиновнице в Уфе смягчили запреты

7 февраля 2025, 12:24
Фото: 1MI.

Суд вынес новое решение по Инне Иксановой

Судебные органы решили облегчить условия домашнего ареста для Инны Иксановой, которая возглавляет Управление капстроительства Башкирии, сообщает Советский райсуд Уфы в пятницу, 7 февраля.

Теперь ей разрешено использовать телефонную связь и разрешён доступ в Сеть. Также чиновнице продлили время, когда она может выходить из своей квартиры на улицу.

Также суд сообщает, что мера пресечения женщине продлена до 12 апреля.

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Начальницу капстроительства задержали в апреле 2024 года по подозрению в ее злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи считают, что она санкционировала закупку контрафактного медоборудования для медучреждений, хотя знала о том, что оно не соответствует установленным требованиям заказчиков. Данное решение было принято, по мнению следствия, из-за её опасений за дальнейшую карьеру.

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