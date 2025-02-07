Сегодня в Уфе: Хабиров у президента и новый «Восточный выезд»

Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет. За проезд по строящемуся участку новой федеральной автодороги от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области придётся платить до конца 2123 года, следует из распоряжения главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Длина указанного участка федеральной трассы М-12, проходящего по Башкирии, составляет 140 км. Он строится в трёх районах нашего региона. Ранее стоимость его возведения оценивалась в ₽128 млрд. Участок собираются открыть летом 2025 года.