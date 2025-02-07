Сегодня в Уфе: Хабиров у президента и новый «Восточный выезд»

Posted 7 февраля, 19:00
Published 7 февраля, 19:00
Modified 7 февраля, 19:00
Updated 7 февраля, 19:00
В субботу, 8 февраля, в Уфе прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. День пройдёт без существенных осадков.
Метеорологи спрогнозировали северный/северо-западный ветер, от 3 до 8 м/с.
Ночью температура воздуха составит -15°C… -17°C, в центре города — до -9°C… -11°C. В светлое время суток термометры покажут -6°C… -8°C.
В расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 8 февраля, не запланировано отключений водоснабжения. Если городские коммуникации не подведут, никому страдать от отсутствия горячей и/или холодной воды не придётся.
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Дайджест публикаций за минувшую пятницу, 7 февраля.
Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет. За проезд по строящемуся участку новой федеральной автодороги от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области придётся платить до конца 2123 года, следует из распоряжения главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Длина указанного участка федеральной трассы М-12, проходящего по Башкирии, составляет 140 км. Он строится в трёх районах нашего региона. Ранее стоимость его возведения оценивалась в ₽128 млрд. Участок собираются открыть летом 2025 года.
Трасса станет второй платной дорогой в Башкирии. Напомним, пионером на этой стезе стал «Восточный выезд» в Уфе.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров с подчинёнными нанёс рабочий визит в Республику Беларусь. Руководитель российского региона активно отчитывается о том, каких договорённостей удалось достичь партнёрам на этот раз.
Оповещать жителей башкирской столицы о ЧП начнут по домофонам. Новая система будет работать автоматически. При налётах беспилотников или ракетной опасности специальный сигнал будет передаваться по селекторной связи, а также через приложение «Умный дом».
В уик-энд первой рабочей недели февраля по всей Башкирии пройдут лыжные фестивали. Анонсы для каждого муниципалитета — на ресурсах ЦУР региона.