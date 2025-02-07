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Posted 7 февраля, 19:00

Published 7 февраля, 19:00

Modified 7 февраля, 19:00

Updated 7 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: Хабиров у президента и новый «Восточный выезд»

Сегодня в Уфе: Хабиров у президента и новый «Восточный выезд»

7 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Дайджест новостей Уфы минувшего дня и всё, что нужно знать на сегодня, 8 февраля.

Погода в Уфе

В субботу, 8 февраля, в Уфе прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. День пройдёт без существенных осадков.

Метеорологи спрогнозировали северный/северо-западный ветер, от 3 до 8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -15°C… -17°C, в центре города — до -9°C… -11°C. В светлое время суток термометры покажут -6°C… -8°C.

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Отключения воды в Уфе

В расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 8 февраля, не запланировано отключений водоснабжения. Если городские коммуникации не подведут, никому страдать от отсутствия горячей и/или холодной воды не придётся.

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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Главные новости Уфы и Башкирии на сегодня, 8 февраля

Дайджест публикаций за минувшую пятницу, 7 февраля.

Новая VIP-трасса

Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет. За проезд по строящемуся участку новой федеральной автодороги от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области придётся платить до конца 2123 года, следует из распоряжения главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Длина указанного участка федеральной трассы М-12, проходящего по Башкирии, составляет 140 км. Он строится в трёх районах нашего региона. Ранее стоимость его возведения оценивалась в ₽128 млрд. Участок собираются открыть летом 2025 года.

Трасса станет второй платной дорогой в Башкирии. Напомним, пионером на этой стезе стал «Восточный выезд» в Уфе.

Визит властей РБ к властям РБ

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров с подчинёнными нанёс рабочий визит в Республику Беларусь. Руководитель российского региона активно отчитывается о том, каких договорённостей удалось достичь партнёрам на этот раз.

Сигнализации для дронов

Оповещать жителей башкирской столицы о ЧП начнут по домофонам. Новая система будет работать автоматически. При налётах беспилотников или ракетной опасности специальный сигнал будет передаваться по селекторной связи, а также через приложение «Умный дом».

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Куда сходить в Уфе

Все на лыжи

В уик-энд первой рабочей недели февраля по всей Башкирии пройдут лыжные фестивали. Анонсы для каждого муниципалитета — на ресурсах ЦУР региона.

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