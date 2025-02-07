Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в феврале

Уфимцев ждёт насыщенный февраль

Афиша театров Уфы Афиша концертов Уфы в феврале

Обзор афиши театральных постановок и концертов в Уфе на февраль 2025 года от Mkset.

Афиша театров Уфы Пиковая дама (12+) Постановка с чертами романтизма, реализма и мистики. Где: Городской дворец культуры;

Когда: 7 февраля, 19:00;

Вход: ₽1500 — ₽7100. Боинг-Боинг (16+) Лёгкий комедийный спектакль с участием известного телезрителям с нулевых Александра Якина, Дениса Косякова и других звёзд. Где: Городской дворец культуры;

Когда: 14 февраля, 19:00;

Вход: ₽1000 — ₽4000; Опасный холостяк (16+) Постановка от Московского театра комедии с Галиной Даниловой и Эдуардом Радзюкевичем, известными участием в известном шоу «Шесть кадров» (18+), в главных ролях. Где: Городской дворец культуры;

Когда: 22 февраля, 19:00;

Вход: ₽1000 — ₽3000. Иллюзия счастья (12+) Спектакль с выворачивающим душу наизнанку сюжетом. Где: Городской дворец культуры;

Когда: 23 февраля, 19:00;

Вход: ₽800 — ₽3200. Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы Узнать подробнее Афиша концертов Уфы в феврале Винтаж (12+) Звёзды российской поп-сцены, известные своими хитами, такими как «Ева», «Роман» и «Плохая девочка», ещё с «нулевых». Где: Тинькофф Холл;

Когда: 7 февраля, 19:00;

Вход: ₽2500 — ₽3700. Айдар Галимов (18+) Не забываем о культуре родного края. Где: ДК «Мотостроитель», Дворец молодёжи, ГКЗ «Башкортостан»;

Когда: 20-22, 26–27 февраля, 19:00;

Вход: ₽1000 — ₽2500. Нурминский (12+) Сольный концерт самого «пацанского» исполнителя. Где: Dom печати;

Когда: 22 февраля, 20:00;

Вход: ₽950 — ₽2500. Lumisfera и 3000 свечей. В объятия любви (6+) Уставшим от рэпа и заедающей поп-музыки можно насладиться прекрасной инструментальной музыкой в конце февраля. Где: Конгресс-холл «Торатау»;

Когда: 25 февраля, 18:00, 21:30;

Вход: ₽2500 — ₽5500. Читайте также: Мисс Вселенная приедет в Уфу Уфимцев оставят без 23 февраля и 8 марта Хабиров приглашает к Бабаю