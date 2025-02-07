Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в феврале

Posted 7 февраля, 04:00
Published 7 февраля, 04:00
Modified 7 февраля, 04:00
Updated 7 февраля, 04:00
Постановка с чертами романтизма, реализма и мистики.
Лёгкий комедийный спектакль с участием известного телезрителям с нулевых Александра Якина, Дениса Косякова и других звёзд.
Постановка от Московского театра комедии с Галиной Даниловой и Эдуардом Радзюкевичем, известными участием в известном шоу «Шесть кадров» (18+), в главных ролях.
Спектакль с выворачивающим душу наизнанку сюжетом.
Звёзды российской поп-сцены, известные своими хитами, такими как «Ева», «Роман» и «Плохая девочка», ещё с «нулевых».
Не забываем о культуре родного края.
Сольный концерт самого «пацанского» исполнителя.
Уставшим от рэпа и заедающей поп-музыки можно насладиться прекрасной инструментальной музыкой в конце февраля.