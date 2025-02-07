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Posted 7 февраля, 04:00

Published 7 февраля, 04:00

Modified 7 февраля, 04:00

Updated 7 февраля, 04:00

Уфимцев ждёт насыщенный февраль

Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в феврале

7 февраля 2025, 04:00
Фото: bolshayastrana.com.

Уфимцев ждёт насыщенный февраль

Обзор афиши театральных постановок и концертов в Уфе на февраль 2025 года от Mkset.

Афиша театров Уфы

Пиковая дама (12+)

Постановка с чертами романтизма, реализма и мистики.

  • Где: Городской дворец культуры;
  • Когда: 7 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽1500 — ₽7100.

Боинг-Боинг (16+)

Лёгкий комедийный спектакль с участием известного телезрителям с нулевых Александра Якина, Дениса Косякова и других звёзд.

  • Где: Городской дворец культуры;
  • Когда: 14 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽1000 — ₽4000;

Опасный холостяк (16+)

Постановка от Московского театра комедии с Галиной Даниловой и Эдуардом Радзюкевичем, известными участием в известном шоу «Шесть кадров» (18+), в главных ролях.

  • Где: Городской дворец культуры;
  • Когда: 22 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽1000 — ₽3000.

Иллюзия счастья (12+)

Спектакль с выворачивающим душу наизнанку сюжетом.

  • Где: Городской дворец культуры;
  • Когда: 23 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽800 — ₽3200.
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Афиша концертов Уфы в феврале

Винтаж (12+)

Звёзды российской поп-сцены, известные своими хитами, такими как «Ева», «Роман» и «Плохая девочка», ещё с «нулевых».

  • Где: Тинькофф Холл;
  • Когда: 7 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽2500 — ₽3700.

Айдар Галимов (18+)

Не забываем о культуре родного края.

  • Где: ДК «Мотостроитель», Дворец молодёжи, ГКЗ «Башкортостан»;
  • Когда: 20-22, 26–27 февраля, 19:00;
  • Вход: ₽1000 — ₽2500.

Нурминский (12+)

Сольный концерт самого «пацанского» исполнителя.

  • Где: Dom печати;
  • Когда: 22 февраля, 20:00;
  • Вход: ₽950 — ₽2500.

Lumisfera и 3000 свечей. В объятия любви (6+)

Уставшим от рэпа и заедающей поп-музыки можно насладиться прекрасной инструментальной музыкой в конце февраля.

  • Где: Конгресс-холл «Торатау»;
  • Когда: 25 февраля, 18:00, 21:30;
  • Вход: ₽2500 — ₽5500.
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