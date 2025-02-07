Покатушки на сноуборде в Башкирии закончились разрывом почки

Posted 7 февраля, 07:11
Published 7 февраля, 07:11
Modified 7 февраля, 07:35
Updated 7 февраля, 07:35
Парень поступил в районную больницу, жалуясь на головную боль и поясницу. Специалисты выяснили, что у него закрытая травма почки, которая привела к обильной потере крови. Молодой любитель экстремального спорта очень вовремя обратился к медикам. Прогрессирование кровотечения могло стоить ему жизни.
Хирурги успешно прооперировали любителя зимнего экстрима, остановив кровь. На десятый день после хирургического вмешательства молодого человека выписали.
Специалисты отмечают, что катаясь на сноуборде, важно придерживаться нескольких основных правил. Нужно иметь ввиду, что на склоне могут быть другие райдеры, и оставлять достаточно места для маневров. Необходимо контролировать скорость, особенно на крутых участках и в плотных группах людей. Кроме того, не следует забывать о шлеме и другой защите, которая поможет избежать травм.