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Posted 7 февраля, 07:11

Published 7 февраля, 07:11

Modified 7 февраля, 07:35

Updated 7 февраля, 07:35

Сноубордист разорвал почку в Башкирии

Покатушки на сноуборде в Башкирии закончились разрывом почки

7 февраля 2025, 07:11
Фото: 1MI.

Сноубордист разорвал почку в Башкирии

Житель Белорецкого района 25-ти лет получил разрыв почки при катании на сноуборде, сообщает Минздрав Республики Башкортостан в пятницу, 7 февраля.

Парень поступил в районную больницу, жалуясь на головную боль и поясницу. Специалисты выяснили, что у него закрытая травма почки, которая привела к обильной потере крови. Молодой любитель экстремального спорта очень вовремя обратился к медикам. Прогрессирование кровотечения могло стоить ему жизни.

Хирурги успешно прооперировали любителя зимнего экстрима, остановив кровь. На десятый день после хирургического вмешательства молодого человека выписали.

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Специалисты отмечают, что катаясь на сноуборде, важно придерживаться нескольких основных правил. Нужно иметь ввиду, что на склоне могут быть другие райдеры, и оставлять достаточно места для маневров. Необходимо контролировать скорость, особенно на крутых участках и в плотных группах людей. Кроме того, не следует забывать о шлеме и другой защите, которая поможет избежать травм.

Напомним, ранее ребенок решил поиграть в Эскулапа и оказался в больнице.

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