Покатушки на сноуборде в Башкирии закончились разрывом почки

Специалисты отмечают, что катаясь на сноуборде, важно придерживаться нескольких основных правил. Нужно иметь ввиду, что на склоне могут быть другие райдеры, и оставлять достаточно места для маневров. Необходимо контролировать скорость, особенно на крутых участках и в плотных группах людей. Кроме того, не следует забывать о шлеме и другой защите, которая поможет избежать травм.